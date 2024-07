Sie hält den Residency-Rekord Comeback-Pläne von Céline Dion: Zuerst Olympia, dann Las Vegas?

Bastelt Céline Dion an einem fulminanten Bühnen-Comeback? (stk/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 09:07 Uhr

Ist nach Olympia vor Las Vegas? Dem angeblichen Auftritt bei der Eröffnungsfeier in Paris von Céline Dion soll ein Comeback in der Lichterstadt folgen.

Die kanadische Sängerin Céline Dion (56) könnte offenbar schon bald ein weit größeres Comeback feiern als bislang gemunkelt wurde. Während noch immer nicht offiziell bestätigt wurde, dass der derzeit in Paris weilende Star bei der Eröffnung der dortigen Olympischen Sommerspiele auftritt, macht schon das nächste Comeback-Gerücht die Runde. So wollen mehrere US-Seiten in Erfahrung gebracht haben, dass die an dem Stiff-Person-Syndrom leidende Dion kurz vor einer Rückkehr nach Las Vegas steht.

So sei Dion laut "TMZ" in den "finalen Zügen" der Verhandlungen mit dem Casino Resorts World Las Vegas für eine eigene Bühnenshow. Schon seit mehreren Monaten wird laut des Berichts darüber verhandelt, als Startschuss stehe entweder Ende 2024 oder Anfang 2025 im Raum. "Es ist im Grunde beschlossene Sache. Sie wird es machen", wird eine anonyme Quelle zitiert.

Eine sogenannte Las-Vegas-Residency gilt als eine der lukrativsten Auftrittsformen für Künstler. Für eine meist im Vorfeld festgelegte Anzahl an Shows treten unter anderem Musikerinnen und Musiker, zuletzt etwa Adele (36), dann an demselben Veranstaltungsort auf. Dion hatte erstmals von 2003 bis 2007 diese Ehre inne – bis heute gilt ihre "A New Day…"-Konzertreihe als erfolgreichste der Vegas-Geschichte. Fast 400 Millionen US-Dollar sollen die über 700 Konzerte eingebracht haben. Zwei weitere Male kehrte sie zu späteren Zeitpunkten mit einer Residency nach Las Vegas zurück.

Olympia: Dion oder Gaga – oder beide?

Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron (46) äußerte sich unlängst in einem Radio-Interview zur Causa Dion bei Olympia. "Ich würde mich riesig freuen, wenn sie bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnte", sagte der 46-Jährige. Er hielt sich aber bedeckt, ob er die Antwort darauf schon kennt: "Ich werde nicht verraten, was Thomas Jolly [der Leiter der Eröffnungsfeier, Anm. d. Red.] und seine Teams vorbereitet haben". Er versprach aber: "Es gibt eine Überraschung."

Der Startschuss für die Olympischen Sommerspiele in Paris fällt am kommenden Freitag (26. Juli). Bezüglich der Eröffnungsfeier fiel neben dem Namen Dion auch schon der von Lady Gaga (38), die sich ebenfalls bereits in Paris befindet. Fans beider Musikerinnen hoffen daher, dass die Olympia-Eröffnung mit einem Duett der beiden Weltstars aufwarten könnte.

Dion hatte sich nach der Diagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst vor Kurzem hatte sie in ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" schonungslose Einblicke darüber gegeben, wie die seltene neurologische Erkrankung ihren Alltag beeinflusst. Im Rahmen der Amazon-Prime-Doku hatte sie jedoch auch immer wieder bekräftigt, eines Tages auf die Bühne zurückkehren zu wollen.