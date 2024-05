Stars Woody Harrelson: Neuer Podcast mit Ted Danson

Bang Showbiz | 10.05.2024, 12:00 Uhr

Woody Harrelson und Ted Danson starten einen neuen Podcast.

Der 62-jährige Schauspieler hat sich mit Ted – seinem ehemaligen ‚Cheers‘-Co-Star – zusammengetan, um eine neue Podcast-Serie mit dem Titel ‚Where Everybody Knows Your Name‘ zu starten.

Ted (76), der Sam Malone in ‚Cheers‘ spielte, sagte über das neue Projekt: „Obwohl ich mich immer vor Smalltalk auf einer Cocktailparty gefürchtet habe, habe ich festgestellt, dass es ein echtes Privileg ist, sich mit jemandem zu einem tiefgründigen, ungestörten Gespräch zusammenzusetzen. Mit diesem Podcast werden wir genau das tun. Und dass ich das mit Woody, meinem lieben Freund seit vielen Jahrzehnten, tun darf, ist das Sahnehäubchen auf dem Eisbecher. Jede Woche werden wir über unsere eigene Freundschaft und Karriere nachdenken und zum Kern der besonderen Gäste vordringen, die zu uns kommen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr zuhört.“

Woody spielte zwischen 1985 und 1993 den Barkeeper Woody Boyd in ‚Cheers‘ und der Hollywood-Schauspieler freut sich nun auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Co-Star. Woody sagte in einem Statement zu dem neuen Projekt: „Das Beste an diesem Podcast ist, dass er mir eine Ausrede gegeben hat, mit Ted abzuhängen. Sicher werden wir mit interessanten Gästen sprechen und dabei ein paar Lacher teilen, aber der größte Gewinn wird sein, unsere Romantik, ich meine Freundschaft, nach all der Zeit wieder aufleben zu lassen. Und ich freue mich, dass die Zuhörer dabei sein können.“

Der Podcast wird am 12. Juni auf SiriusXM starten und jeden Mittwoch werden neue Folgen der Show veröffentlicht. In der kommenden Podcast-Serie werden eine Reihe von besonderen Gästen dabei sein, darunter Will Arnett, Kristen Bell, Laura Dern, Jane Fonda, Simu Liu, Conan O’Brien, Nick Offerman und Martin Short.