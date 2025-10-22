Stars Yeliz Koc unterstützte Jimi Blue Ochsenknecht bei ‚Promi Big Brother‘

Bang Showbiz | 22.10.2025, 14:00 Uhr

Yeliz Koc investierte viel Geld, um ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht bei ‚Promi Big Brother‘ zu unterstützen.

Der ‚Die Wilden Kerle‘-Darsteller konnte den legendären Container am Montagabend (20. Oktober) als großer Gewinner verlassen. Zum Schluss der aktuellen Staffel hatte sich Jimi Blue mit 54,91 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Harald Glööckler durchgesetzt und erhielt damit das stolze Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Noch einen Tag zuvor galt der exzentrische Modedesigner als Favorit, doch im Finale erhielt der Ex-Schauspieler letztendlich doch die Mehrheit der Stimmen im Telefonvoting. Auch seine frühere Partnerin Yeliz Koc, mit der Jimi die vierjährige Tochter Snow großzieht, rief für ihren Ex-Freund an – und dass, obwohl es in der Vergangenheit zu zahlreichen Streitigkeiten zwischen dem einstigen Paar gekommen war.

Im einem neuen Interview mit ‚Bild‘ verriet Yeliz nun, dass sie sogar insgesamt 190 Euro für ihre Voting-Anrufe ausgegeben habe. Über die finanzielle Unterstützung sagte sie: „Mir ist wichtig, dass er sieht: Egal, wie viel Sch*** er gebaut hat, ich stehe trotzdem hinter ihm.“ Dabei stellte sie klar, dass sie ihren Ex trotz der vergangenen Auseinandersetzungen weiterhin für einen guten Menschen und einen engagierten Vater halte. Ausschlaggebend für ihre zahlreichen Anrufe sei außerdem Jimis Verhalten in der Sat.1-Sendung gewesen. „Wer das verfolgt hat, sieht: Er lästert nie, hat Spaß und genießt das. Die anderen lästern und meckern, er hatte Freude daran“, so Yeliz weiter.

Auch bei der anschließenden Feier nach Jimis ‚Promi Big Brother‘-Sieg war Yeliz anwesend. Mit einer festen Umarmung bewies das Ex-Paar dem Publikum dabei, dass sie trotz Trennung weiterhin zueinander stehen. Bereits in der Vergangenheit hatte insbesondere Yeliz wiederholt betont, dass sie für ihre gemeinsame Tochter immer mit ihrem Verflossenen an einem Strang ziehen werde. Auf Instagram reagierte sie erst vor kurzem auf eine Story des Stars mit den emotionalen Worten: „Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wir Familie und für meine Familie bin ich immer da.“