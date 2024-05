In Western-Outfits „Yellowstone“-Stars Ryan Bingham und Hassie Harrison haben geheiratet

SpotOn News | 30.05.2024, 10:09 Uhr

Dresscode der Hochzeit war Cowboy-Style: Die "Yellowstone"-Stars Ryan Bingham und Hassie Harrison haben zueinander Ja gesagt.

Die "Yellowstone"-Co-Stars Ryan Bingham (43) und Hassie Harrison (34) sind nun offiziell ein Ehepaar. Das Paar hat in Harrisons Familienanwesen in Dallas, Texas, den Bund fürs Leben geschlossen. Das verrieten die beiden in einem Interview mit "Vogue". Der Dresscode für die Zeremonie war demnach "Cowboy Black Tie". "Ich wusste, dass ich Western wollte, aber es sollte elegantes Western sein", so die Braut.

"Von Anfang an wollten Ryan und ich einen Tag kreieren, der nicht nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen ist, sondern ein von Herzen kommendes Erlebnis, bei dem Emotionen, Behaglichkeit, Vertrautheit und echte Momente mit den Menschen, die wir am meisten lieben, im Mittelpunkt stehen", sagte Harrison dem Magazin. "Jede Entscheidung war ein Spiegelbild von uns, und mitzuerleben, wie das alles zum Leben erweckt wurde, war unglaublich."

Zwei Kleider für den großen Tag

Harrison erklärte zudem, dass ihre Kleider durch den Dresscode inspiriert wurden. "Ich habe tatsächlich zwei Brautkleider gefunden, die ich absolut geliebt habe – ein Galia Lahav und ein Netta BenShabu – und hatte sogar einen kleinen Panikmoment in letzter Minute, als ich mich zwischen den beiden entscheiden musste", erzählte sie. "Da kam meine Schwester ins Spiel und sagte: 'Warum nicht einfach beides machen?' Und genau das habe ich dann auch getan, und ehrlich gesagt, es war einfach perfekt."

Für Bingham ist es die zweite Ehe. Der Musiker und Schauspieler war von 2009 bis 2021 mit Anna Axster verheiratet. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder. Harrison soll zuvor mit dem "One Tree Hill"-Darsteller Austin Nichols (44) liiert gewesen sein.

Obwohl sich Bingham und Harrison, die seit 2023 ein Paar sind, am "Yellowstone"-Set kennenlernten, begann ihre Beziehung laut der "Vogue" abseits der Dreharbeiten während einer Produktionspause. "Es war wirklich einer dieser glücklichen Momente, in denen man merkt, dass das Leben die Menschen genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zusammenbringt."