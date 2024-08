Stars Zach Braff: So stehen die Chancen auf ein ‚Scrubs‘-Reboot

Zach Braff Santa Barbara Film Festival 20 Phtost BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 10:08 Uhr

Der Serienstar wünscht sich eine Rückkehr der beliebten Sitcom.

Zach Braff glaubt, dass ein Reboot von ‚Scrubs‘ eines Tages „passieren wird“.

Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle des John ‚JD‘ Dorian in der Sitcom bekannt, die zwischen 2001 und 2010 ausgestrahlt wurde. Nun kündigt der Star aufregende News an: Er denkt, dass es in den kommenden Jahren neue Folgen von ‚Scrubs‘ geben könnte.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ erklärt Zach: „Ich werde euch etwas sagen, das niemand sonst verstehen wird. ‚Scrubs‘ ist eine Disney-Serie. Bill [Lawrence, der Schöpfer der Serie] hat einen Vertrag mit Warner Bros. Sobald diese beiden Unternehmen das geklärt haben, denke ich, dass die Leute bekommen werden, was sie wollen. Ich denke, es wird passieren.“

Der 49-Jährige spielte in ‚Scrubs‘ die Hauptrolle an der Seite von Sarah Chalke, Donald Faison, Neil Flynn, Ken Jenkins, John C. McGinley und Judy Reyes. Noch immer ist Zach mit seinen ehemaligen Co-Stars gut befreundet. „Es würde so viel Spaß machen [mit] all meinen Lieblingsmenschen. Wir hängen alle immer noch zusammen ab. Viele Leute, die lange in Serien mitgespielt haben, sagen das, aber es ist wahr. Ich war gerade im Urlaub mit Sarah Chalke… Nächstes Wochenende fahre ich mit Bill an den Strand. Wir sind alle befreundet“, verrät der Serienstar.