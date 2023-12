Film Zack Snyder: Abschied vom Genre der Superheldenfilme

Zack Snyder - December 2023 - Famous - Rebel Moon Part One Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 16:00 Uhr

Zack Snyder sprach darüber, dass er sich von der Produktion von Superheldenfilmen verabschiedet hat.

Der 57-jährige Regisseur drehte zuvor Filme wie ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘ und ‚Zack Snyder‘s Justice League‘ und verriet jetzt, dass er sich wegen des Rückgangs der Popularität von Marvel- und DC-Blockbustern auf andere Themen konzentrieren möchte.

Zack erzählte in einem Interview gegenüber der ‚i‘-Zeitung: „Wenn mein Ausflug in die Welt der Superhelden mit ‚Watchmen‘ anfängt und mit ‚Justice League‘ endet, dann markiert das für mich ziemlich klar diese Ära. Sie könnten diese beiden Filme als die Buchstützen für das verwenden, was ich als ihren kommerziellen Freakshow-Höhepunkt bezeichnen würde. Wo wir uns heute befinden, das weiß ich nicht. Und nebenbei könnte es einen weiteren Riesenhit geben, wer weiß? Für mich war es ganz natürlich, aus diesen Filmen auszusteigen.“ Zack fügte hinzu, dass er schon immer den Wunsch verspürte, die traditionellen Regeln für Superheldenfilme zu durchbrechen, verriet jedoch, dass Warner Bros. während der Dreharbeiten zu ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘ von 2016 verunsichert war, während zwei der Ikonen des Genres gegeneinander antraten. Der ‚Rebel Moon‘-Filmemacher enthüllte: „Es gibt eine Reihe von Regeln darüber, was die Charaktere machen dürfen und was nicht. In diesen Comics heißt es: ‚Okay, wir sind Sklaven des Kanons. Warum?‘ Das ist ikonische Zerstörung.“