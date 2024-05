Musik Zayn Malik: Ankündigung seines nächsten Albums

Zayn Malik is seen in Midtown on April 30, 2024 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 13:15 Uhr

Zayn Malik deutete an, dass er schon „ziemlich bald“ ein weiteres Album veröffentlichen könnte.

Der ehemalige One Direction-Sänger feiert an diesem Freitag (17. Mai) mit seinem vierten Soloalbum ‚Room Under The Stairs‘ sein Comeback und hat jetzt verraten, dass er immer Musik macht und vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft einen Nachfolger der LP herausbringen wird.

In einem Interview gegenüber dem ‚Nylon‘-Magazin verriet der Künstler: „Ich will gar nicht zu viel verraten, aber ich arbeite aktuell an viel Musik und vielleicht werde ich bald sogar eine weitere Platte herausbringen.“ Der 31-jährige Star verriet, dass er innerhalb eines Tages einen Song komponieren könne, wobei einige der Tracks auf dem Nachfolger von ‚Nobody Is Listening‘ von 2021 einige Jahre alt seien: „Ich mag es, von einer Sache zur anderen zu springen. Bei mir geht das ganz schnell: Ich komme in Stimmung, schreibe in zwei, drei Stunden einen Song und schneide das Ganze dann noch am Abend.“ Die Country-angehauchte neue Platte des Musikers ist vom ‚Tennessee Whiskey‘-Sänger Chris Stapleton inspiriert. Zayn erzählte: „Ich bin praktisch auf meiner Farm gewesen, trank ein Glas Whiskey und habe mir am Feuer zusammen mit meinem Hund, ein bisschen Stapleton angehört. Ich bin stolz darauf. Ich denke, dass es von einem gewissen Maß an Intelligenz zeugt, der Zeit ein Stück voraus zu sein.“ Countrymusik ist derzeit ein wichtiges Genre im Mainstream, allen voran Beyoncé, Lana Del Rey und Post Malone. Der ‚What I Am‘-Sänger besteht jedoch darauf, dass es ein reiner Zufall sei, dass er jetzt eine Country-Platte veröffentlicht, während das Genre gerade im Trend liegt.