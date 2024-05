Stars Zayn Malik: War er gar nicht in Gigi Hadid verliebt?

Gigi Hadid and Zayn Malik - New York City 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 08:00 Uhr

Der britische Sänger macht eine überraschende Aussage über seine Gefühle.

Zayn Malik gesteht, dass er möglicherweise nie „wirklich verliebt“ war.

Der ehemalige One Direction-Star war über fünf Jahre lang mit dem Supermodel liiert, bevor sie

2021 getrennt Wege gingen. Zusammen haben sie die dreijährige Tochter Khai. Außerdem hat der 31-Jährige eine Beziehung mit Ex-Little Mix-Sänger Perrie Edwards hinter sich und war sogar mit ihr verlobt. Umso überraschender kommt nun seine Aussage, dass er gar keine tiefen romantischen Gefühle für seine Ex-Partnerinnen hatte. In der ‚The Zach Sang Show‘ offenbart er: „Ich weiß nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt je wirklich verliebt war.“

Die Beziehung mit Gigi Hadid hat Zayn mittlerweile abgehakt. Aber ihre Trennung hat eine Reihe von Tracks auf seinem neuen Album ‚Room Under the Stairs‘ beeinflusst. „Der erste Song, den ich für die Platte geschrieben habe, war ‚Alienated‘, und das war gegen Ende meiner Beziehung. Als ich und meine Ex uns trennten“, erzählt der Musiker. „Es ist also eine schwere Erzählung über die Dinge, die ich in dieser Situation mental durchgemacht habe und was ich dachte und wie ich mich fühlte.“

Und über den Track ‚How It Feels‘ verrät der Sänger außerdem: „Ich glaube, in diesem Song geht es speziell darum, dass man der Person, in die man verliebt ist, nicht erklären kann, warum man nicht die beste Version des Partners sein kann, der man sein möchte. Und das ist eine wirklich traurige Sache.“