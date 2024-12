Traumpaar aus Kultfilm Zehn Jahre nach Scheidung: Reunion für „Crocodile Dundee“-Stars

1986 verliebten sich Paul Hogan und Linda Kozlowski in "Crocodile Dundee" nicht nur vor der Kamera. Zehn Jahre nach ihrer Scheidung kommt es jetzt wohl zur Reunion des ehemaligen Traumpaars: Eine Doku zur Kultkomödie ist in Arbeit.

1986 lernten sich Paul Hogan (85) und Linda Kozlowski (66) beim Dreh zu "Crocodile Dundee" kennen und lieben. 2014 ließen sie sich wieder scheiden. Nun steht offenbar ein Wiedersehen des australisch-amerikanischen Traumpaars bevor. Laut "Daily Mail" arbeiten die beiden zusammen für eine Dokumentation über "Crocodile Dundee".

Die Doku "Crocodile Dundee: Lightning in a Bottle" soll Anfang nächsten Jahres erscheinen. Im zweiten Quartal von 2025 soll dann "Crocodile Dundee: The 4K Encore Cut" folgen. Der erfolgreichste australische Film aller Zeiten ist dann zum ersten Mal in einer 4K-Auflösung zu sehen.

Die Produktionsfirma Kismet verspricht für "Crocodile Dundee: Lightning in a Bottle" nicht nur bisher ungesehenes Material rund um den Kultfilm, sondern auch Interviews mit den Beteiligten. Darunter sind natürlich Paul Hogan und Linda Kozlowski.

Paul Hogan und Linda Kozlowski: Es funkte vor und hinter der Kamera

Paul Hogan spielte in "Crocodile Dundee" den titelgebenden Krokodiljäger Mick Dundee, den die US-Journalistin Sue Charlton im australischen Busch besucht. Später nimmt sie den Naturburschen mit in den Großstadtdschungel von New York. Natürlich verlieben sie sich.

Nicht nur vor, sondern hinter der Kamera funkte es – trotz des Altersunterschieds und der Tatsache, dass Paul Hogan damals verheiratet war. 1988 spielte das Paar in "Crocodile Dundee II" und heiratete zwei Jahre später in den USA. Sie haben den gemeinsamen Sohn Chance (26). 2001 drehten sie "Crocodile Dundee in Los Angeles". Der dritte Teil der Culture-Clash-Komödie markierte Linda Kozlowskis Abschied von der Schauspielerei.

2014 ließen sich Linda Kozlowski und Paul Hogan schließlich scheiden. Sie wohnt mittlerweile mit ihrem neuen Ehemann in dessen Heimat Marokko. Paul Hogan lebt weiter in Los Angeles, würde aber angeblich gerne in seine australische Heimat zurückkehren. Doch sein Sohn wolle in den USA bleiben.