Futuristisch und durchsichtig Zendaya begeistert mit mutigem Outfit bei „Dune: Teil 2“-Premiere

Hier ist viel Selbstbewusstsein gefragt: Zendaya zieht bei der London-Premiere von "Dune: Teil 2" alle Blicke auf sich. (stk/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 12:06 Uhr

Diesen Auftritt hat Zendaya ganz und gar nicht in den Sand gesetzt: Bei der London-Premiere von "Dune: Teil 2" begeistert sie in einem futuristischen wie mutigen Outfit - das tatsächlich schon fast 30 Jahre alt ist.

Schauspielerin Zendaya (27) ist und bleibt der Hingucker auf jeder "Dune: Teil 2"-Premiere. Ihrem imposanten Auftritt vor rund einer Woche in Mexiko-Stadt ließ die 27-Jährige nun bei der Premiere in London ein Outfit folgen, das sämtliche Erwartungen noch einmal übertraf. Zendaya erschien bei der Veranstaltung am Leicester Square in einer futuristischen, silbernen Rüstung. Diese ließ aufgrund von zahlreichen durchsichtigen Elementen vor allem an ihrer Kehrseite und dem Brustbereich wenig der Fantasie übrig.

Um den Hals trug Zendaya, die trotz des starr wirkenden Anzugs erstaunlich elegant über den sandigen roten Teppich schritt, eine mit Diamanten und Saphiren besetzt Kette von Bulgari. Das Beachtliche: Obwohl der Look direkt aus der Zukunft zu stammen scheint, ist in der Tat das genaue Gegenteil der Fall. Bei dem Ensemble handelt es sich um eine Kreation des französischen Modedesigners Thierry Mugler (1945-2022), der schon vor fast genau 30 Jahren ein Model in das gewagte Outfit steckte.

Im März 1995 war das, auf der Paris Fashion Week. Im Vergleich zu damals änderte Zendaya nur Nuancen, ihre Halskette etwa gehörte nicht zu der vielbedachten Show Mitte der 90er Jahre. Stattdessen trug das Model noch einen ebenfalls metallischen Helm zu dem futurischen Amazonen-Anzug.

Zendaya stellt sich selbst in den Schatten

Im Vergleich zur London-Premiere wirkte Zendayas Auftritt in Mexiko-Stadt im Rahmen von "Dune: Teil 2" am 7. Februar direkt schlicht. Die Schauspielerin war in einem braunen Zweiteiler erschienen. Das Oberteil mit weiten Ärmeln und Schultern sowie Rollkragen gewährte auch hierbei einen Blick auf einen Teil ihres Oberkörpers. Auf einen BH verzichtete die 27-Jährige, ein Maxirock mit seitlichem Beinschlitz rundete das Outfit ab.

Am 29. Februar wird mit "Dune: Teil 2" die Fortsetzung zu "Dune" aus dem Jahr 2021 in den deutschen Kinos erscheinen. Zendaya spielt darin eine der Hauptrollen neben Timothée Chalamet (28), zum Cast stoßen unter anderem Florence Pugh (28), Austin Butler (32) und Altstar Christopher Walken (80). Das Drehbuch zum dritten Teil sei ebenfalls bereits fast abgeschlossen, hatte Filmemacher Denis Villeneuve (56) im vergangenen Dezember verraten.