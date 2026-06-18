Stars Zendaya: Das bewundert sie an Tom Holland besonders

Tom Holland And Zendaya in NY Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 10:05 Uhr

Zendaya hat ihren Ehemann und 'Spider-Man'-Co-Star Tom Holland mit Lob überschüttet.

Zendaya ist beeindruckt davon, wie Tom Holland mit dem Druck umgeht, Spider-Man zu sein.

Die 29-jährige Schauspielerin steht seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom für die erfolgreichen ‚Spider-Man‘-Filme vor der Kamera, und Zendaya hat Tom nun dafür gelobt, wie souverän er die Filmreihe anzuführt.

„Meine Lieblingssache an Toms Spider-Man ist, wie Tom mit Spider-Man außerhalb von Spider-Man umgeht“, sagte Zendaya gegenüber ‚Fandango’s Big Ticket‘, und fügte hinzu: „So viele Menschen fühlen sich mit dieser Figur verbunden – mit Peter Parker, mit Spider-Man. Besonders junge Menschen, besonders Kinder.“ Die Schauspielerin, die gemeinsam mit Tom auch in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ zu sehen ist, sagte weiter: „Er trägt diese Verantwortung mit so viel Würde und liebt die Figur wirklich. Er kümmert sich sehr darum, was diese Figur für andere Menschen bedeutet.“ Zendaya ist besonders davon beeindruckt, wie Tom sich gegenüber jungen Fans verhält, und sagte direkt zu ihm: „Ich liebe es einfach zu sehen, was und wie du Spider-Man in deinem echten Leben mit dir trägst.“

Unterdessen sprach Tom bereits zuvor davon, wie wichtig ihm ein vernünftiger Umgang mit seiner Arbeit sei. Er gab vor einigen Jahren zu, dass Alkohol seiner Karriere zeitweise „im Weg stand“. Der 30-jährige Schauspieler hörte deshalb im Januar 2022 auf zu trinken und bezeichnete Alkohol als „eine unglaublich gefährliche Sache“. Der ‚Spider-Man‘-Star sagte gegenüber ‚USA Today‘: „Ich hatte in den letzten vier Jahren so viel Glück, dass sich meine Karriere auf wirklich schöne Weise entwickelt hat, und ich liebe, was gerade passiert und was in Zukunft noch vor mir liegt. Und ich weiß nicht, wie viel davon Wirklichkeit geworden wäre, wenn ich noch getrunken hätte.“

Tom steht aber auch wegen seines Privatlebens unter intensiver Beobachtung und glaubt, dass Alkohol den Stress des Ruhms sogar noch verstärkt. Der Schauspieler, der mit Zendaya in den ‚Spider-Man‘-Filmen zusammenarbeitete, bevor die beiden ein Paar wurden, erklärte: „Schauspieler zu sein und sein Leben auf einer großen Bühne zu führen, kann sehr stressig sein. Und ich denke, dass Alkohol dieses Problem für mich persönlich noch verschlimmert hat.“ Seitdem er den Alkohol aufgegeben habe, fühle er sich wieder mehr wie er selbst. „Und weil ich jeden Tag mit klarem Kopf und voller Energie aufwache, habe ich einfach viel mehr Vertrauen in mich selbst als Mensch.“