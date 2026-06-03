Film Tom Holland kämpfte um Rolle in Christopher Nolans Epos

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 11:00 Uhr

Tom Holland musste ein „sehr unangenehmes Gespräch“ mit Führungskräften von Sony führen, um in ‚The Odyssey‘ mitspielen zu können.

Der 30-jährige Schauspieler wollte unbedingt an Sir Christopher Nolans neuem Epos mitwirken und überzeugte daher den CEO von Sony Pictures, Tom Rothman, die Produktion von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ zu verschieben, damit er beide Projekte gleichzeitig drehen konnte.

Im Gespräch mit ‚GQ‘ zusammen mit seinen ‚The Odyssey‘-Co-Stars Matt Damon und Robert Pattinson sagte er: „Ich sagte zu Chris so etwas wie: ‚Hör mal, ich will diesen Film machen, aber wenn ich das tun soll, muss ich Sony anrufen und ein sehr unangenehmes Gespräch führen.'“

Glücklicherweise stimmte das Studio zu, was Holland als Zeichen des Respekts gegenüber Nolan und seiner Arbeitsweise wertet. Er meinte dazu: „Ich glaube, einer der Gründe, warum Sony gerne bereit war, den Termin zu verschieben, ist, dass Chris den Ruf hat: ‚Dieser Film wird nicht fünf Monate länger dauern, und wir werden Tom nicht tatsächlich für zwei Jahre verlieren.‘ Bei jedem anderen Regisseur wäre das Gespräch vielleicht etwas anders verlaufen.“

Und Holland glaubt letztendlich, dass die Änderung des Produktionsplans ‚Spider-Man: Brand New Day‘ „fast gerettet“ hat, weil dadurch Destin Daniel Cretton als Regisseur gewonnen werden konnte. „‚The Odyssee‘ hat ‚Spider-Man‘ fast gerettet, denn sonst hätten wir Cretton nicht gehabt. Er wäre nicht bereit gewesen, den Film zu drehen, als wir startklar waren. Wir hätten nicht die sechs Monate Zeit gehabt, um das Drehbuch gemeinsam mit Destin so weiterzuentwickeln, dass es dort angekommen ist, wo es jetzt ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den besten Spider-Man-Film aller Zeiten gedreht haben.“

Der Schauspieler war beeindruckt von der Schnelligkeit und Effizienz, die Nolans Arbeitsweise auszeichnen.