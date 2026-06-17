Film Tom Holland verrät, wen er sich als nächsten Spider-Man wünscht: ‚Er wäre großartig‘

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day teaser - Sony Pictures - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 10:53 Uhr

Der Schauspieler hat bereits einen Kollegen für die Rolle des Superhelden ins Auge gefasst.

Tom Holland möchte, dass Owen Cooper ihn als Spider-Man ersetzt.

Der 30-jährige Schauspieler verkörpert den netzschwingenden Superhelden und dessen Alter Ego Peter Parker bereits seit dem Film ‚Captain America: Civil War‘ aus dem Jahr 2016. Nun macht er sich Gedanken darüber, wer als Nächstes in das ikonische Kostüm schlüpfen könnte. Vor dem Kinostart seines vierten eigenständigen Spider-Man-Films ‚Spider-Man: Brand New Day‘, der am 31. Juli erscheint, verriet Holland gegenüber dem Magazin ‚Esquire UK‘: „Owen Cooper wäre großartig. Offensichtlich ist er unglaublich talentiert und derzeit in aller Munde.“

Cooper wurde vor allem durch die Serie ‚Adolescence‘ bekannt. Für seine Rolle erhielt er unter anderem einen Golden Globe Award, einen Primetime Emmy Award und einen BAFTA TV Award. Holland würde in einem zukünftigen Spider-Man-Film gerne eine Mentorrolle für Cooper oder seinen späteren Nachfolger übernehmen. „So wie Robert Downey Jr. für mich in meinen ersten drei Filmen ein Mentor war, würde ich das gerne für die Person sein, die als Nächstes übernimmt“, verriet er. Allerdings räumte der Darsteller ein: „Es ist ziemlich schwierig, einen Produzenten-Credit für zukünftige Filme zu bekommen.“

Bereits im vergangenen Monat sprach Holland darüber, dass er beim Aufbau des „nächsten Kapitels“ von Spider-Man helfen möchte. Er hofft, dass seine Figur für die nächste Generation eine ähnlich wichtige Rolle spielen kann wie Iron Man für ihn selbst. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ sagte er: „Wer auch immer als Nächstes kommt – ob das ein Miles Morales, eine Spider-Gwen, eine Spider-Woman oder jemand ganz anderes ist – ich würde gerne dabei helfen, das nächste Kapitel aufzubauen. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht.“ Zudem zeigte sich Holland stolz darauf, bei ‚Spider-Man: Brand New Day‘ kreativer eingebunden gewesen zu sein als bei den vorherigen Filmen der Reihe.