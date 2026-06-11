Stars Sydney Sweeney äußert sich erstmals zu Gerüchten über einen Streit am ‚Euphoria‘-Set

Sydney Sweeney - AVALON - LA - April - 2026 - Euphoria S3 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 10:00 Uhr

Sydney Sweeney äußert sich erstmals zu Gerüchten über einen Streit am 'Euphoria'-Set.

Sydney Sweeney hat Spekulationen über angebliche Spannungen innerhalb der Besetzung von Euphoria zurückgewiesen.

Die 28-jährige Schauspielerin erklärte in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘, soziale Medien und die Presse hätten viele Dinge „weit über die Realität hinaus aufgebauscht“. Damit reagierte sie auf seit Jahren kursierende Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Kollegin Zendaya. Während die finale Staffel der HBO-Serie nach jahrelangen Verzögerungen und intensiver öffentlicher Beobachtung erscheint, sprach Sydney offen über die anhaltenden Spekulationen. Die Schauspielerin, die in der Serie Cassie Howard verkörpert, war in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Projekten beschäftigt, darunter die Filme ‚Anyone But You‘ und ‚Immaculate‘ sowie neue Produktionen von ‚White Lotus‘-Schöpfer Mike White.

Zendaya wiederum baute ihre Karriere mit der ‚Dune‘-Reihe an der Seite von Timothée Chalamet sowie ihrer Rolle als MJ in den ‚Spider-Man‘-Filmen weiter aus. Über die Gerüchte sagte Sydney: „Wir sind alle zusammen mit dieser Serie erwachsen geworden. Deshalb ist es ehrlich gesagt verrückt zu sehen, wie sehr soziale Medien und die Presse Dinge verdrehen.“ Auch Behauptungen, die vollen Terminkalender der Darsteller hätten die Produktion verzögert, wies sie zurück: „Sobald mir gesagt wird: ‚Das ist der erste Drehtag‘, darf ich vertraglich nichts anderes machen. Mein Zeitplan beeinflusst die Serie also nicht.“ Sie ergänzte: „Es war schon interessant zu beobachten, welche Geschichten daraus gemacht wurden. Wir alle hatten oberste Priorität für die Serie. Keiner unserer Zeitpläne hat die Produktion aufgehalten.“

Direkt auf die Gerüchte über Zendaya ging Sydney zwar nicht ein, doch die Spekulationen hatten zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Anlass war eine Bildergalerie hinter den Kulissen von ‚Euphoria‘, die Sydney auf Instagram veröffentlichte. Darauf waren mehrere Kollegen zu sehen, darunter Jacob Elordi, Alexa Demie und Eric Dane – Zendaya fehlte jedoch. Viele Fans interpretierten dies als Hinweis auf eine Distanz zwischen den beiden Schauspielerinnen. Weitere Gerüchte bezogen sich auf getrennte Auftritte bei Veranstaltungen und Aktivitäten in den sozialen Medien rund um Zendayas Verlobten Tom Holland. Bestätigt wurden diese Spekulationen jedoch nie. Im selben Interview sprach Sydney außerdem über politische Zuschreibungen, die sie in den vergangenen Jahren begleitet haben. Nachdem sie von einigen Internetnutzern als „MAGA Barbie“ bezeichnet worden war, stellte sie klar: „Ich bin nie hier gewesen, um über Politik zu sprechen. Ich bin hier, um Kunst zu machen. Deshalb möchte ich nicht, dass dieses Thema im Mittelpunkt steht.“