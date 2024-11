Stars Zendaya: Enge Verbindung zu ihren Co-Stars

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 09:19 Uhr

Die 27-jährige Schauspielerin hat zu ihren ‚Challengers‘-Kollegen weiterhin eine enge Verbindung.

Zendaya ist eng mit ihren ‚Challengers‘-Co-Stars befreundet.

Die 27-jährige Schauspielerin stand mit Josh O’Connor und Mike Faist für den romantischen Sportfilm vor der Kamera. Obwohl die Dreharbeiten bereits seit einer Weile abgeschlossen sind, steht die Hollywoodikone ihren Kollegen weiterhin nahe. Der diesjährigen Hollywood-Ausgabe der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘ verriet Zendaya: „Es gibt einen Gruppenchat. Ich würde sagen, dass ich die Mutter des Gruppenchats bin, denn ich schreibe immer sowas wie ‚Hey Jungs, ich melde mich mal kurz. Hoffe, es geht euch gut.‘ Und ich muss zugeben, dass sie antworten. Mike ist der schlechteste, wenn es ums Antworten geht, aber das akzeptieren wir.“

Im Film befand sich Zendayas Rolle in einer Dreiecksbeziehung mit den Charakteren ihrer Co-Stars. Über die Zusammenarbeit mit Josh und Mike sagt sie: „Ich hatte wirklich Glück, denn sie sind einfach die wunderbarsten Typen. Wenn du in so einem Film mitspielst, in dem eigentlich nur wir drei zu sehen sind und die Charaktere so intim miteinander werden und emotionale Verwicklungen bestehen, dann ist es wirklich wichtig, dass die anderen Schauspieler nicht nur talentiert sind, was die beiden offensichtlich sind, sondern auch liebevoll und dir ein Gefühl von Sicherheit geben, dich in der Szene unterstützen. Das haben beiden wirklich gemacht.“