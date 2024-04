Derzeit steht Schauspielerei im Fokus Zendaya will „eines Tages“ wieder Musik veröffentlichen

Zendayas Gesangskarriere liegt derzeit auf Eis - doch womöglich nicht für immer. (ae/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 13:16 Uhr

Zendaya feiert als Schauspielerin weltweit Erfolge. In einem neuen Interview betont sie jedoch, dass Musik weiterhin eine Leidenschaft ist - und sie womöglich irgendwann neue Lieder herausbringen wird.

Von "Dune" bis "Challengers – Rivalen": Zendaya (27) ist von der Leinwand nicht mehr wegzudenken. Doch die Emmy-prämierte US-Amerikanerin war früher auch als Musikerin aktiv, was sie zugunsten ihrer Schauspielkarriere zuletzt vernachlässigte. Ganz zu den Akten gelegt hat sie dieses Standbein aber nicht, wie sie nun in einem Interview verraten hat. Sie könne sich vorstellen, "eines Tages" wieder zu singen.

Sie will Fans nicht zu große Hoffnung machen

2013 hatte sie ihr Debütalbum mit dem Titel "Zendaya" veröffentlicht, das ihre Hit-Single "Replay" enthielt. Bei ihrem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" erklärte sie jetzt, dass eine Wiederaufnahme ihrer Musikkarriere durchaus möglich sei. "Ich liebe Musik und sie ist etwas Besonderes für mich", sagte Zendaya zu Moderatorin Jennifer Hudson (42), die für das Thema die richtige Ansprechpartnerin ist. Denn auch Hudson hat sich bereits sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin hervorgetan.

Doch Zendaya schlug auch nachdenkliche Töne an, denn Musik beruflich zu machen, unterscheidet sich vom bloßen Hobby: "Ich denke, in der Musikindustrie zu sein, hat vielleicht nicht die Freude an der Musik zerstört, aber man bringt Musik und Geschäft zusammen. Manchmal kann es sich nicht so gut anfühlen." Wenn der "richtige Zeitpunkt" gegeben sei, werde sie aber möglicherweise noch einmal etwas veröffentlichen. Jedoch appellierte sie sofort an ihre Fans: "Werdet nicht verrückt! Wir werden sehen, aber vielleicht eines Tages."

Vor dem Coachella-Überraschungsauftritt hatte sie Lampenfieber

Obwohl Zendaya in den vergangenen Jahren keine eigene Musik veröffentlicht hat, hat sie mit anderen Künstlern an Tracks zusammengearbeitet. So zum Beispiel mit Rapper Labrinth (35), der die Musik für ihre Erfolgsserie "Euphoria" komponierte.

Die 27-Jährige gestand im Gespräch mit Jennifer Hudson auch, dass sie vor Live-Auftritten großes Lampenfieber habe. So wollte sie die Einladung zu einem Gig mit Labrinth beim Coachella-Festival 2023 erst ablehnen. "Er fragte mich, ob ich mitkommen und auftreten wollte, und ich antwortete sofort: 'Oh, auf keinen Fall.' Ich dachte: 'Das kann ich nicht'". Dann habe sie sich schließlich selbst dazu überredet und sich gesagt, dass sie "davor nicht ewig davonlaufen kann". Coachella markierte Zendayas ersten Live-Auftritt seit mehr als sieben Jahren.