Film Zoë Kravitz: Nebenrolle für den Papa

Zoe Kravitz - FEB 22 - Avalon - The Batman UK premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 10:00 Uhr

Zoë Kravitz gab ihrem Vater Lenny Kravitz einen Cameo-Auftritt in ‚Blink Twice‘, weil sie dachte, dass es „lustig“ wäre.

Die Schauspielerin trat zum ersten Mal hinter die Kamera und gab mit dem Film – in dem ihr Verlobter Channing Tatum die Hauptrolle spielt – ihr Regiedebüt. Mit Adleraugen haben Kinobesucher auch ihren Rocker-Vater Lenny erspäht, der sehr kurz in einem Fitnessstudio auftauchte, in einem durchsichtigen Tanktop, Lederhose und Sonnenbrille.

Zoë hat nun zugegeben, dass sie die Szene als Lacher eingebaut habe, und erzählte ‚Variety‘: „Er ist für den Bruchteil einer Sekunde im Film. Ich dachte nur, es wäre lustig.“ Zoës Mutter Lisa Bonet hatte keinen Cameo-Auftritt in ‚Blink Twice‘, aber die Schauspielerin, die mit dem Streifen nun zur Regisseurin wurde, dankt ihrer Mutter dafür, dass sie sie während des gesamten Drehprozesses unterstützt habe. Zoë fügte hinzu: „Mama tritt in dem Film spirituell auf. Sie war während des gesamten Films mein Anker.“

Zoë gab zuvor zu, dass sie mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, als sie bei ‚Blink Twice‘ Regie führte. Auf die Frage, ob sie ein Gefühl des Hochstapler-Syndroms habe, sagte Zoë der Zeitung ‚New York Times‘: „Absolut. Täglich. Am ersten Tag hatte ich definitiv einen Moment, in dem ich mich gefragt habe, worauf ich mich da eingelassen habe. Und ich fühlte mich wirklich überwältigt und fragte mich, ob ich es schaffen könnte. Aber das Tolle am Regieführen ist, dass man so beschäftigt ist, dass man nicht so viel Zeit hat, sich so viele Sorgen zu machen. Ich bin ein totaler Kopf-Mensch. Ich habe wahrscheinlich mehrmals am Tag eine existenzielle Krise, wenn ich an den Tod denke. Ich sage mir immer wieder den Witz: Ich habe keine Zeit, über den Tod nachzudenken, weil ich so beschäftigt bin. Und wenn der Film schrecklich ist, spielt das keine Rolle, denn wir werden alle sterben, also ist es in Ordnung.“