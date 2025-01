Stars Zooey Deschanel: Sie und Jonathan Scott wollen ihre Hochzeitspläne 2025 ,fertigstellen‘

Zooey Deschanel - Fashion Trust U.S. Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 11:00 Uhr

Jonathan Scott und Zooey Deschanel planen, ihre Hochzeitspläne im Jahr 2025 „fertigzustellen“.

Der 46-jährige TV-Star und Zooey (44) sind seit August 2023 verlobt, aber der Verlobte der Schauspielerin gab jetzt zu, dass sie bei ihren Hochzeitsplänen bisher nur wenig Fortschritte gemacht haben, weil beide in letzter Zeit zu beschäftigt waren.

Auf die Frage, ob sie bei ihren Hochzeitsplänen Fortschritte machten, erzählte Jonathan gegenüber ,PEOPLE‘: „Ich kann Ihnen garantieren, dass wir absolut null Prozent mehr an Arbeit geleistet haben. Wir hatten einfach eine Menge zu tun.“ Jonathan deutete an, dass er sich im Jahr 2025 jedoch wirklich auf ihre Hochzeitspläne konzentrieren würde. Der Star scherzte darüber, dass sie ihre Pläne für ihren besonderen Tag „fertigstellen“ müssen: „Vielleicht wird das mein Neujahrsvorsatz – wir müssen diese Hochzeit fertigstellen.“ Scott verriet zuvor, dass er sich eine „intime“ Hochzeit wünscht, wenn das Paar schließlich heiratet. Der Prominente erklärte, dass das glückliche Paar bereits eine feste Vorstellung davon habe, wie ihr Hochzeitstag aussehen soll. Scott, der zwischen 2007 und 2013 mit Kelsy Ully verheiratet war, sagte in einem Interview mit ,Us Weekly‘: „Die Zeremonie und der Pomp und die Umstände, das werden wir hinter uns bringen, und dann wird der Empfang kommen. Es wird ein Knaller werden.“