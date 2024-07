Hoffen und Bangen hat ein Ende Zwillinge sind da: Die Promis freuen sich mit Clea-Lacy Juhn

Clea-Lacy Juhn ist Mutter geworden. (jom/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 11:27 Uhr

Clea-Lacy Juhn hat bei Instagram bekannt gegeben, dass ihre Zwillinge auf der Welt sind. Zahlreiche Promis freuen sich für die Ex-"Bachelor"-Gewinnerin, die vor der Geburt wochenlang im Krankenhaus bleiben musste.

Clea-Lacy Juhn (33) hat bei Instagram die frohe Botschaft verkündet: Ihre Zwillinge haben am 26. Juli "gegen 01.51 Uhr und 01.54 Uhr" das Licht der Welt erblickt. "Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen", schreibt die Ex-"Bachelor"-Gewinnerin in dem gemeinsamen Post mit Hasim, dem Vater der Kinder. Dazu veröffentlichten die beiden ein gemeinsames Bild, auf dem Juhn überglücklich ihre Zwillinge im Krankenhausbett in den Armen hält. Im vergangenen März verriet sie bereits, dass sie zwei kleine Jungs erwartet. Beide Babys seien wohlauf und es gehe ihnen super", erzählt die 33-Jährige in dem aktuellen Posting weiter. Es sei ein langer und harter Weg gewesen, doch jede Sekunde des Durchhaltens habe sich gelohnt.

Clea-Lacy Juhn musste lange Zeit um ihre Zwillinge bangen. Eine Operation, die aufgrund einer unterschiedlich schnellen Entwicklung der Babys durchgeführt wurde, war erfolgreich. Jedoch bestand wegen erneuter Probleme weiterhin die Sorge einer Frühgeburt und Juhn musste wochenlang im Krankenhaus bleiben. Umso mehr freuten sich die Promis in den sozialen Medien jetzt mit ihr, dass sie die schwierige Zeit überstanden und ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen konnte.

Stars fieberten mit ihr mit

Unter dem Posting sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für die frischgebackene Mutter. "Habe so mitgefiebert. Herzlich willkommen, genießt die Zeit zusammen", schrieb Influencerin Sarah Harrison (33). Moderatorin Jana Ina Zarrella (47) kommentierte: "Meine Liebe, ich freue mich so sehr für euch. Du bist eine Kämpferin und hast alles Gute verdient. Genieß die Zeit mit deinen Babys." Tanzstar Isabel Edvardsson (42) gratulierte ebenfalls überschwänglich: "Ooohhh, deine zwei Babys sind daaaaa. Wahnsinn, ich freue mich so sehr für euch." Influencerin und "Der Bachelor"-Kollegin Liz Kaeber (31) teilte ebenfalls emotionale Worte: "Ich habe direkt Gänsehaut, weil man die ganze Zeit so sehr mitgefiebert und gehofft hat, dass alles gut wird. Willkommen auf dieser großen Welt, ihr zwei Kämpfer. Genießt diese magische Zeit und Clea, du kannst so stolz auf dich sein."

Bekannt geworden war Clea-Lacy Juhn durch die RTL-Show "Der Bachelor", die sie 2017 gewann. Sie bekam die letzte Rose von "Bachelor" Sebastian Pannek (38), das Paar trennte sich nach rund eineinhalb Jahren. Nur wenige Monate nach der Trennung von dem Sky-Moderator Riccardo Basile (32) im September 2022 kam Clea-Lacy Juhn mit ihrem neuen Partner zusammen. Im November 2023 folgte die Hochzeit. Anfang Mai hatte sich Juhn von ihrem Ehemann getrennt. Hasim sei jedoch "selbstverständlich dauerhaft an meiner Seite", wie sie vor dem Eingriff im Krankenhaus erklärte. Auch Gerüchte um eine Versöhnung kamen auf.