Dieser „GZSZ“-Neuzugang wird die Frauenherzen höher schlagen lassen

Sophia Völkel | 22.03.2022, 11:56 Uhr

GZSZ-Neuzugang Zeyin Aly

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kann man sich immer wieder über spannende Neuzugänge freuen. So einer ist jetzt direkt auf dem Weg. Zeyin Aly kommt als Noah Sander!

Es gibt einen heißen Neuling in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Schauspieler Zeyin Aly (28) zieht in den Kolle-Kiez und wird mit Sicherheit für jede Menge Wirbel und Gefühlschaos sorgen.

Aly verschlägt es für die Rolle des Noah Sander von München nach Berlin. Zuvor machte er eine Schauspielausbildung, stand bereits früh auf Theaterbühnen und war auch in Rollen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sowie bei einigen Streaming-Anbietern zu sehen. An Erfahrung mangelt es dem 28-Jährigen also nicht.









Das hat Noah Sander im Kiez vor

Mit der Zusage für die Rolle bei „GZSZ“ erfüllt sich für den Schauspieler ein Traum. „Ich sage, wie es ist, fiel die Kinnlade herunter!“ so Aly laut RTL. „Ich habe einige Zeit gebraucht, um es überhaupt zu realisieren, Teil einer solch legendären Daily wie GZSZ sein zu dürfen. Das zählte schon zu meinen absoluten Jugendträumen.“

Und worauf dürfen wir uns nun einstellen, wenn der „GZSZ“-Zugang den Kiez betritt? Auf jeden Fall wird er zum Team des Jeremias- Krankenhauses dazustoßen, denn Noah ist Arzt. Zayn erklärt dazu: „Privat ist er trotz aller Lässigkeit sehr zielstrebig und lässt seine Ziele nie aus den Augen. Eines dieser Ziele – mit höchster Priorität – ist, das Herz einer jungen Dame am GZSZ-Kiez zu erobern.“ Wie sollte es auch anders sein!

Von der freudigen Nachricht hätten übrigens als erstes seine Eltern und engen Freunde erfahren. „Ich war im Theater und kurz vor Beginn des Theaterstücks, kam die Nachricht. Dann bin ich direkt an die frische Luft gesprintet, habe das Telefon gezückt und von meinem Engagement bei GZSZ berichtet!“

Absagen? Kein Grund aufzugeben

Über die Rolle sei er außerdem sehr glücklich, da er auch auch die harten Seiten des Schauspiel-Business kennt. „In diesem Geschäft muss man lernen, mit Absagen klarzukommen“ so Aly. „Trotzdem war die Hoffnung immer da und ich glaube, auf die kommt es an. Man sollte immer alles geben, sich zwar bewusst sein, dass es möglicherweise nicht klappt und falls dem mal so sein sollte, immer weiter dran bleiben, niemandem die Schuld dafür geben und einfach weiter an sich arbeiten, aber niemals die Hoffnung verlieren.“

Mit dieser Einstellung scheint es dann nun auch endlich geklappt zu haben. Wer bei „GZSZ“ einmal angefangen hat, den erwartet oft ein erfolgreicher Weg in der RTL-Soap und auch im deutschen Fernsehen.

Besonders freuen würde sich Zeyin Aly natürlich auf das heiß begehrte „GZSZ“-Team in Babelsberg, rund um Jo Gerner, Emily, Tuner, John und viele mehr. „Der Spirit bei GZSZ ist ein ganz besonderer und alle an Bord sind mit einer unglaublichen Hingabe bei der Sache. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe große Lust, die neue Rolle „Noah“ auf den Kiez loszulassen.“

Wir sind gespannt, was uns erwartet. Noah Sander erscheint das erste Mal in Folge 7.485 am 06.April 2022.