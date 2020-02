„Germany’s next Topmodel“: Das machen die Gewinnerinnen heute

Bereits zum 15. Mal haben die Mädchen wieder die Chance den Titel „Germany’s Next Topmodel“ mit nach Hause zu nehmen. Doch wer hat eigentlich in den vergangenen 14 Staffeln gewonnen? Erinnerungen verblassen – genauso wie die Mädchen von damals.

Lena Gercke (1. Staffel, 2006)

Die erste Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ Lena Gercke hat es weit gebracht. Sie modelte unter anderem erfolgreich für die Unterwäschemarke intimissimi und Maybelline. Für ihre Katjes Werbung ist Lena ebenfalls bekannt. Ihr eigenes Modellabel „LeGer by Lena Gercke“ hat sie auch gegründet, welches Mode zu moderaten Preisen auf „About You“ anbietet.

Auch als Schauspielerin und Moderatorin sah man sie des öfteren. In dem Film ‚Bullyparade‘ hatte sie 2017 einen Gastauftritt. Zusammen mit Thore Schölermann moderiert die 31-Jährige seit vier Jahren „The Voice of Germany“ und entschied 2014 über das Schicksal der Supertalente in der gleichnamigen Sendung mit Dieter Bohlen. Derzeit sitzt die Blondine in der Jury von „Das Ding des Jahres“. Gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schön, Regisseur und Geschäftsführer einer Produktionsfirma, erwartet das Model noch in diesem Jahr ein Baby.

Barbara Meier (2. Staffel, 2007)

Seit ihrem Sieg im Jahr 2007 wurde das Model Barbara Meier mehrmals für die Cosmopolitan, die ‚Vogue‘ oder die ‚Grazia‘ abgelichtet Auch als Werbegesicht sah man sie für ‚Pantene‘, ‚Müller Milch‘ und ‚Yogurette‘. Der Rotschopf hat ebenfalls eine Partnerschaft mit dem Schuhunternehmen ‚Sketchers‘.

Zudem setzt sich die 32-Jährige für „Fair Fashion“, also für eine nachhaltige Textilproduktion, ein. 2017 wurde sie zur ‚Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode‘ ernannt. 2018 nahm die Ambergerin am RTL-Format ‚Let’s Dance‘ teil. Ein Jahr später heiratete sie den Investor Klemens Hallmann (44).

Jennifer Hof (3. Staffel, 2008)

Es ist etwas still geworden um die dritte Gewinnerin Jennifer Hof. Die bislang jüngste (16 Jahre) und gleichzeitig größte Gewinnerin (1,81m) tauschte vor sechs Jahren die High Heels gegen Stift und Papier ein. Mittlerweile ist Jenny Steuerfachangestellte, zweifache Mutter und Gamerin auf der Plattform „Twitch“.

Die 28-jährige gab in einem Interview mit Bunte.de an, während ihrer Ausbildung als alleinerziehende Mutter finanzielle Probleme gehabt zu haben. Seit sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat dürfte es ihr wieder besser gehen. Auch mit dem Modeln hat sie wieder angefangen. Für das Modehaus Küster stand sie 2019 vor der Kamera.

Sara Nuru (4. Staffel, 2009)

Die erste dunkelhäutige Gewinnerin der Show, Sara Nuru, hat bis heute zahlreiche Modeljobs bekommen. Zuletzt stand sie für die deutsche „Women’s Health“ vor der Kamera. Die Deutsche mit äthiopischen Eltern lief auch in der Berlin Fashion Week und modelte für berühmte Marken wie Reebok, C&A, Dallmayr, ‚Lufthansa‘, ‚Maybelline Jade‘ und ‚Lascana‘.

2016 gründete die 30-Jährige zusammen mit ihrer Schwester das Kaffeeunternehmen „nuruCoffee“. Mit dem Erlös der äthiopischen Bohne hilft sie Frauen aus dem Heimatland ihrer Eltern bei der Unternehmensgründung . Und weil Sara es so gut meint, gründete sie gleich noch das Charity-Unternehmen „nuruWomen e.V.“ , dessen Erlös ebenfalls Äthiopiens Frauen helfen soll. Ein Buch mit dem Titel „Roots“ hat sie im Oktober 2019 auf den Markt gebracht.

Alisar Ailabouni (5. Staffel, 2010)

Alisar Ailabouni war die erste Österreicherin, die als Gewinnerin aus „GNTM“ hervorging und sich entschloss noch im selben Jahr die Zusammenarbeit mit der Modelagentur „ONEeins“, die Klums Vater gehört, aufzulösen. Seitdem ist die in Syrien geborene Alisar der Hit auf den Laufstegen dieser Welt. 2012 wurde die 1,78 m Große von ganzen 17 verschiedenen Modelabels für die New York Fashion Week gebucht. Seitdem läuft sie dort regelmäßig für Designer Christian Soriano.

Jana Beller (6. Staffel, 2011)

Kurz nach ihrem Sieg in der sechsten Staffel, sorgte die damals 20-Jährige Jana Beller für Drama. Sie sagte mehrere Termine auf der Berlin Fashion Week ab und beendete, genauso wie Alisar, ihren Vertrag mit der Klum‘schen Modelagentur. Mittlerweile hat Jana Beller einen eigenen Backshop in München und modelt nur noch ab und zu.

Luisa Hartema ( 7. Staffel, 2012)

Mit 18 Jahren gewann Luisa Hartema die 7.Staffel und ist seither auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs und mittlerweile bei „Munich Models“ und „IMG Models“ unter Vertrag. Eine Zeit lang lebte und arbeitete sie in New York, zog aber einige Zeit später wieder zurück in die deutsche Heimat. Die 25-Jährige arbeitet noch immer als Model für Firmen wie „Lieblingsstück“ oder „asos“ und hat auf Instagram immerhin knappe 92.000 Follower.

Lovelyn Enebechi (8. Staffel, 2013)

Lovelyn Enebechi gewann „Germany’s Next Topmodel“ mit 16 Jahren und legte danach erstmal eine kleine Pause ein, in der sie sich auf ihr Abitur konzentrierte. Die Hamburgerin war seitdem mehrmals für große Unternehmen ‚Otto‘, ‚Flaconi‘ und ‚Goertz‘ vor der Kamera. Ansonsten ist die 1,78m große Lovelyn fleißig als Influencerin auf Instagram unterwegs und postet aus Bali, Marrakech, Miami oder Barcelona.

Stefanie Giesinger (9. Staffel, 2014)

Mit 3,2 Mio. Anhängern auf Instagram ist Stefanie Giesinger das erfolgreichste GNTM-Model, sie sogar Lena Gercke übertrumpft (2,5 Mio.). Doch erst nachdem der Vertrag mit „ONEeins“ 2016 auslief , konnte sie so richtig durchstarten. Berühmte Marken, wie‘ L’Oréal‘ und ‚Tezenis‘ arbeiteten schon mit Stefanie zusammen.

2018 erhielt sie die ‚About You'-Auszeichnung für „Idol of the Year".

Seit 2018 hat die Deutsche mit russischen Wurzeln auch eine eigene Gesichtspflege-Linie hat Stefanie, die sie „Moy" (russisch für „Mein") nannte. Die veganen Produkte in der türkisen Verpackung werden über den Drogeriemarkt ‚dm' angeboten. Heutzutage sieht man sie auf so ziemlich jedem roten Teppich. Seit drei Jahren wird die 23-Jährige auch von ihrem Freund und Youtuber Marcus Butler begleitet.

Vanessa Fuchs (10. Staffel, 2015)

Auch Vanessa Fuchs ist noch im Model-Business tätig. Regelmäßig kann man die Siegerin der 10. Staffel auf öffentlichen Events, wie zum Beispiel bei der Bambi-Verleihung sehen. Auf Instagram hält sie ihre 300.000 Follower immer auf dem Laufenden und konnte auch schon für große Namen wie ‚Tiffany&Co.‘,’Triumph‘ und ‚pimkie‘ vor der Linse stehen. Privat läuft es auch sehr gut. Sie ist mit dem Model Hugo Chateauvieux zusammen.

Kim Hnizdo ( 11. Staffel, 2016)

Seit ihr Cosmopolitan-Cover im GNTM-Finale auf dem Bildschirm erschien, hat Kim Hnizdo erfolgreich als Model weiterarbeiten können. Auch in der Serie „Jerks“ hatte sie 2017 einen Gastauftritt. Mit großen Marken wie ’syoss‘, ‚adida’s, ‚Zalando‘ und ‚Replay‘ konnte sie allein im Jahr 2019 arbeiten. Ihr beruflicher Erfolg spiegelt sich auch im sozialen Netzwerk wieder. 260.000 Anhänger hat sie derzeit auf Instagram. Mit Kolleginnen Elena Carrière (2. Platzierte der Staffel) und Lara Helmer (sechster Platz) ist sie bis heute noch gut befreundet.

Céline Bethmann (12. Staffel, 2017)

Gleich nach ihrem Gewinn läuft Céline Bethmann für das Luxuslabel „Balmain“ auf der Pariser Fashion Week. Mittlerweile ist sie bei „Elite Models“ unter Vertrag – einer Agentur, die unter anderem auch Giselle Bündchen vermarktet. 2019 präsentierte das Model die Couture-Kreationen des Designers Rami Kadi.

Seit GNTM hat sich die 21-Jährige verändert. Im Dezember 2019 trennte sie sich von der langen braunen Mähne und rockt seitdem einen Kurzhaarschnitt – doch ihren 309.000 Instagram-Followern gefällt der Look.

Toni Dreher-Adenuga (13. Staffel, 2018)

Von Anfang an konnte sich Ton durch ihre liebenswerte und faire Art beweisen. Die 18-jährige Toni Dreher-Adenuga investierte ihre Siegerprämie in ihre erste Immobilie, wie sie in einem Interview gegenüber der „Bunten“ verriet. Doch auch sonst bleibt sie eher bodenständig.

Als Gewinnerin darf sie 2019 einer besonders vielversprechenden GNTM-Kandidatin verkünden, dass sie in die Top 50 gewählt wurde – und zwar Vanessa. Allerdings sorgt genau diese für einen Skandal, indem Vanessa eine Woche vor dem GNTM-Finale dem Sender absagt und die Show schmeißt.

Simone Kowalski (14. Staffel, 2019)

Leider ist es sehr still um Simone Kowalski geworden, seitdem sie die letzte Staffel gewann. Neben wenigen öffentlichen Auftritten geriet sie durch einen verpassten Termin auf der Berlin Fashion Week in Vergessenheit. Ihre Inaktivität auf Instagram tat ihr dabei keinen Gefallen. Gesundheitliche Probleme soll die 22-Jährige „Simi“ haben.

Aber „ONEeins Fab“ zeigte sich zuversichtlich, dass sie 2020 voll durchstarten würde, wie Günther Klum der ‚Bild‘-Zeitung gegenüber mitteilte: „Für das Jahr 2020 hat sie sich vorgenommen, mit neuer Kraft durchzustarten – ihr Instagram-Account markiert diesen Neustart und wir sind alle zuversichtlich, dass dieser gelingen wird.“ Wir halten also weiterhin Ausschau.