Ehrgeizige Pläne „GNTM“-Siegerin Vivien Blotzki möchte 2024 mehr modeln

Großer Auftritt, auf den sie sehr stolz ist: Anfang Februar sorgte Vivien Blotzki mit ihrem Lauf für Marina Hoermanseder für Aufsehen. (ae/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 06:40 Uhr

Fast ein Jahr nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" will Vivien Blotzki als Model endlich richtig durchstarten. Bisher stand ihre Arbeit als Influencerin im Vordergrund. Doch für 2024 hat sie sich ein anderes Ziel vorgenommen.

Am 15. Juni 2023 hat Vivien Blotzki (23) als erstes Curvy Model die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" gewonnen. Die ganz große Modelkarriere begann nach der ProSieben-Show aber nicht. Doch das möchte die 23-Jährige in diesem Jahr ändern.

Während aktuell bereits die nächste Staffel der Castingshow von Heidi Klum (50) läuft, freut sich die Vorjahressiegerin über einen Vertrag mit einer Modelagentur. Diesen haben sie Anfang des Jahres unterschrieben, verriet sie in einem Interview mit RTL. Sie betonte auch: "Dieses Jahr liegt der Fokus tatsächlich einfach mehr darauf, weil das von Anfang an mein Ziel war. Ich möchte modeln!"

Video News

Nach dem Finale schloss sie erstmal ihre Ausbildung ab

Denn genau das sei nach dem Finale gar nicht so selbstverständlich: "Viele denken, dass man aus der Show rauskommt und sich die ganz großen Modehäuser auf einmal um dich reißen. Das ist definitiv nicht der Fall!" Zwar gewann sie 100.000 Euro, zierte das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" und wurde das Kampagnengesicht einer Kosmetikmarke. Doch Blotzki beendete nach der Show erstmal ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. "Mir ist auch Sicherheit sehr wichtig. Ich wusste ja überhaupt nicht, ob danach eine Karriere auf mich wartet: Kann ich damit auch Geld verdienen?", offenbarte sie gegenüber RTL.

Es liegen dennoch aufregende Monate hinter ihr: "Es war sehr viel von allem. Es waren einfach super viele neue Erfahrungen und gleichzeitig musste ich mich auch in einer Branche zurechtfinden, die ich vorher überhaupt nicht kannte." Auf Instagram erarbeitete sich die "GNTM"-Gewinnerin mehr als 60.000 Follower. Dafür sei sie "dankbar". Doch nun soll neben Social Media das Modeln mehr in den Fokus rücken. Einen aufsehenerregenden Auftritt legte sie bereits im Februar bei der Show der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder (37) im Rahmen der Berliner Fashion Week hin, auf den sie sehr stolz ist. Dort lief sie in einem hautengen Fatsuit über den Laufsteg, womit die Designerin ein Zeichen für Bodypositivity setzen wollte.

Den Zusatz "Curvy" lässt sie am liebsten weg

Blotzi ist die erste Plus-Size-Kandidatin, die "GNTM" gewinnen konnte. Auf den Zusatz "Curvy" verzichtet sie aber gerne: "Ich sage einfach, ich bin Model. Und dann finde ich es ganz interessant, dass manche Leute dann so gucken: 'Okay, krass! Du bist Model?'"