„The Last Duel“: 1. Trailer zum bildgewaltigen Drama mit Matt Damon & Ben Affleck

"The Last Duel": Erster Trailer zum neuen bildgewaltigen Film mit Matt Damon

22.07.2021 20:30 Uhr

Imposante Bilder, starke Charaktere und Hochspannung bis zur letzten Minute – der vielversprechende Film „The Last Duel“ von Starregisseur Ridley Scott hat so einiges zu bieten. Nicht zuletzt kann er auch durch seine namenhafte Besetzung punkten.

Mit „The Last Duel“ erzählt Erfolgsregisseur Ridley Scott die beeindruckende Geschichte einer Frau, die sich in Zeiten weiblicher Unterdrückung gegen die gesellschaftliche Norm stellt und für die Wahrheit und ihre Ehre stark macht.

Der Film, der auf wahren Begebenheiten des 14. Jahrhunderts in Frankreich basiert, besticht mit eindrucksvollen Bildern und einer fesselnden Geschichte, erzählt aus zwei Perspektiven.

Darum geht es in „The Last Duel“

Der Film handelt von dem letzten in Frankreich gerichtlich angeordneten Duell zwischen dem von Matt Damon verkörperten Jean de Carrouges und Jacques Le Gris, gespielt von Adam Driver. Als Le Gris sein übergriffiges Verhalten gegenüber Carrouges‘ Gattin Marguerite, gespielt von Jodie Comer, bestreitet, fasst diese einen mutigen Entschluss: Sie weigert sich, darüber zu schweigen und bringt ihn vor Gericht.

Die einstigen Freunde werden so zu erbitterten Rivalen, dessen Schicksal durch einen Zweikampf auf Leben und Tod besiegelt werden soll. Während Carrouges ein angesehener Ritter ist, der mit Tapferkeit und Geschick glänzt, ist Le Gris ein normannischer Knappe, bekannt für seine außerordentliche Intelligenz und Eloquenz, die ihm einen guten Ruf im Hofadel verschafften.

Dieses Staraufgebot bietet der Film

Als Vorlage für die Verfilmung dient das auf wahren Begebenheiten basierende Buch „The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France“ von Eric Jager. In den Hauptrollen finden sich zahlreiche preisgekrönte Superstars, wie Oscar Preisträger Matt Damon, der zweifach Oscar nominierte Adam Driver sowie Emmy-Gewinnerin Jodie Comer und der zweifache Oscar-Preisträger Ben Affleck.

Die Regie des Films übernimmt der Starregisseur und vierfach Oscar nominierte Ridley Scott nach einem Drehbuch von Ben Affleck, Matt Damon und der Oscar nominierten Nicole Holofcener.

Drehbuch von Matt Damon und Ben Affleck

Schon für den Film „Good Will Hunting“ (1997) nahmen Damon und Affleck neben ihrer Schauspielrollen auch die Rollen der Drehbuchautoren ein – die beiden gewannen 1998 sogar den Oscar für das Beste Originaldrehbuch. Doch bei „The Last Duel“ hatten sie ein viel besseres Verständnis vom Schreiben eines Skripts und verstanden die Struktur im Gegensatz zum Prozess von „Good Will Hunting“.

Matt erzählte „Entertainment Tonight“: „Ich denke, der Schreibprozess für ‚Good Will Hunting‘ war so ineffizient. Weißt du, wir haben die Struktur nicht wirklich verstanden, also haben wir Tausende von Seiten geschrieben. Wir haben uns gefragt: ‚Was wäre, wenn das passiert?‘ und dann haben wir einfach verschiedene Szenen geschrieben. Wir hatten also all diese verschiedenen Szenen und haben dann versucht, sie zu etwas zusammenzufügen, das wie ein Film aussah.”

Kinostart im Oktober

Er fügte hinzu: „Aber dieses Mal ist es eine Geschichte über Perspektive. Also, es gibt zwei Ritter und dann gibt es die Lady Marguerite. Also schrieben Ben und ich die männliche Perspektive und Nicole Holofcener die weibliche Perspektive. Das ist sozusagen die Architektur des Films.” Ihre jahrelangen Karrieren haben ihnen schließlich beim Schreiben des Drehbuchs geholfen. “Und ich glaube, wir haben einfach festgestellt, dass wir, nachdem wir 30 Jahre lang Filme gemacht haben, etwas über die Struktur gelernt haben und der Prozess ging viel schneller voran.” Damon hofft nun auf mehr gemeinsame Projekte: „Ich glaube, wir werden in Zukunft viel mehr schreiben, weil es nicht so zeitaufwendig war, wie wir dachten. Es hat tatsächlich eine Menge Spaß gemacht.“

„The Last Duel“ soll am 14. Oktober 2021 in die deutschen Kinos kommen. (KT/Bang)