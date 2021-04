DSDS-Gewinner Jan-Marten Block: Karriere-Tipps von Ramon Roselly

10.04.2021 19:45 Uhr

Jan-Marten Block ist der strahlende Sieger der diesjährigen DSDS-Staffel. Mit seinem Song "Never Not Try" konnte er das Publikum überzeugen und die meisten Anrufe einheimsen.

Jetzt geht die Arbeit für den frisch gebackenen Superstar aber erst richtig los. Seit Donnerstag kann man sich das Musikvideo zu seinem Song „Never Not Try“ anschauen.

Sein neues Leben als Superstar

Und auch die ersten Auftritte sind bereits in Planung, wie Jan-Marten Block gegenüber klatsch-tratsch.de erzählt: „Ich werde am Samstag bei Knossi auftreten „Täglich frisch geröstet“ und auch in der Sendung bei Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk werde ich zu Gast sein. Und bei Let’s Dance werde ich nächste Woche Freitag sein.“

Musikalisch gibt es für seine Fans in wenigen Tagen auch etwas zu hören, wie er weiter berichtet: „Diesen Monat wird tatsächlich auch noch eine EP von mir releast und zwar am 23. April.“

Tipps von Ramon Roselly

Beim DSDS-Finale traf er auf den Vorjahressieger Ramon Roselly, der ihm nach seinem Sieg auch den Pokal, der übrigens direkt kaputt gegangen war, überreichte.

Mit Ramon konnte sich Jan-Marten dann auch noch austauschen und holte sich direkt einige hilfreiche Tipps ab: „Der Ramon hat mir einige Tipps gegeben wie man am Ball bleibt und das ist auch das Wichtigste: Am Ball bleiben und Vollgas geben. Jetzt nicht erst mal Urlaub nehmen und sich einen 14-Tage-Trip gönnen. Sondern echt alles geben, was man zur Verfügung hat.“

Er will dauerhaft Erfolg haben

Denn im Gegensatz zu manch anderen DSDS-Gewinnern, möchte Jan-Marten natürlich nicht sang- und klanglos in der Versenkung verschwinden, sondern dauerhaft Erfolg haben.

Der erste Schritt dafür ist getan. Denn in den offiziellen deutschen Single-Charts hat sich sein Gewinner-Song „Never Not Try“ einen soliden 17. Platz sichern können. Da geht aber noch mehr und deswegen sagt er: „Ich würde mich nicht als Superstar bezeichnen. Ich bin immer noch der kleine Mann aus dem Dorf, der sein Dorfleben geführt hat. Aber das kann sich ja eventuell in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ändern.“

(TT)