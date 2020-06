Woodkid ist der Hammer! Hier ist die neue Single „Pale Yellow“

Der Mann weiß wie man innovative Balladen schreibt! Im April meldete sich Woodkid zurück und präsentierte seine Comeback-Single „Goliath“, jetzt legt das Grammy-nominierte Multitalent den nächsten Track vor.

Woodkid ist wieder da. Am heutigen Freitag erscheint „Pale Yellow“ und thematisiert Sucht und Intimität. Der Soundtüftler und wohl größte französische Pop-Act der letzten Jahre bleibt weiterhin einer der spannendsten europäischen Musik-Innovatoren und fasziniert ebenso mit Konzepten und Visuals…

Die Maschine in mir

In „Pale Yellow“ stellt der Künstler Fragen zu den Themen Intimität und Suchtreaktion. „I will rise again slow I will fix the pain on my own „. Es ist ein Kampf mit sich selbst – das Ringen und der Wunsch nach dem Entrinnen aus der eigenen Sucht. Es geht um die Stärke von Körper und Geist, die nötig ist, um einer schwierigen Situation zu entkommen.

Woodkid sagte dazu: „Wenn ‚Goliath‘, meine erste Single, das Gigantische, das Titanische beschwört, handelt ‚Pale Yellow‘ von der inneren Maschine, dem intimen Monster. Im Song geht es um die Form der chemische Sucht und die Kraft der psychischen Widerstandsfähigkeit gegen die Selbstzerstörung.“