Cardi B: Das zweite Baby ist da!

Cardi B: Das zweite Baby ist da!

06.09.2021 20:41 Uhr

Wie süß! Cardi B und Offset posteten heute das erste Bild mit ihrem kleinen neugeborenen Jungen.

Herzlichen Glückwunsch an Cardi B (28) und Offset (29)! Das On/Off-Promi-Ehepaar dürfen endlich ihr zweites Kind in den Armen halten. Bereits vor zwei Tagen erblickte der kleine Junge das Licht der Welt.

Verspäteter Insta-Post

Heute machten es die Rap-Stars offiziell. Baby Nr. 2 ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Cardi B postete ein zuckersüßes Bild aus dem Krankhausbett von sich und Offset mit dem Säugling im Arm. In die Caption schrieb sie: „9/4/21“.

Überglückliche Eltern

In einem gemeinsamen Statement von Cardi B und Offset teilten die Superstars ihren Fans mit: „Wir sind so überglücklich, endlich unseren Sohn kennenzulernen. Er wird bereits so sehr von seiner Familie und unseren Freunden geliebt. Wir können es kaum erwarten, ihn seinen anderen Geschwistern vorzustellen.“

Cardi B und Offset haben bereits eine gemeinsame Tochter namens Kulture (3). Rapper Offset hat zudem zwei Söhne, Jordan (11) und Kody (6), und eine Tochter, Kalea Marie (6), aus früheren Beziehungen.

Ohne Luxus im Krankenhaus

Auf den Fotos kann man sehen, dass der Kleine im Krankenhaus zu Welt kann. Statt Luxus-Privatklinik scheint es sich um ein ganz normales Krankenhaus zu handeln.

Papa Offet postete ein Bild aus dem kleinen Krankenhauszimmer. Darauf sieht man sich Mama Cardi im Bett ausruhen, während er mit dem Säugling an der Brust auf einer Art provisorischen Klappbett zu liegen scheint.

Name unbekannt

Wie der Junge heißen soll verriet die erfolgreichen Eltern leider noch nicht. Wir sind uns aber sicher, dass das Promi-Ehepaar erneut einen extrem coolen, außergewöhnlichen und einmaligen Namen finden wird.