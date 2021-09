Cathy Hummels könnte sich vorstellen noch ein Baby zu bekommen

17.09.2021 11:45 Uhr

Influencerin, Moderatorin, Mutter - wie sieht eigentlich der Alltag von Cathy Hummels aus? Die Mutter des kleinen Ludwig berichtet ganz offen von ihrem Alltag, ihren Zukunfts- und Kinderplänen.

Auch wenn Cathy Hummels als Moderatorin keinen 9-to-5-Job hat, hat auch sie feste Rituale, allein schon für ihren Sohn Ludwig, den sie gemeinsam mit dem Fußballer Mats Hummels hat.

So sieht Cathy Hummels Alltag aus

In dem Format „Vipstagram Talk“ berichtet sie: „Wir stehen auf, meistens um halb sieben, dann wird Ludwig fertig gemacht, dann gehen wir mit dem Hund raus, dann geht’s ab in den Kindergarten und dann gehe ich ins Office und arbeite.“

Und weiter: „Ludwig schlägt sich sehr gut. Er war für die Kita auch schon längst viel zu reif und hatte auch keine Lust mehr, dahin zu gehen und hat immer gesagt: Mama, ich bin groß und da sind nur kleine Kinder.“

Über die Zukunft

Außerdem spricht sie über die Zukunft und sagt, dass sie keine Angst davor habe: „Ich versuche, in der Gegenwart zu leben, klappt allerdings nicht immer, weil man ja auch Erinnerungen an vielen Sachen hat und ich hab auch oft keine Angst vor der Zukunft, aber ich frage mich oft, wie wird das sein?“

Cathy will sich nicht den Kopf zerbrechen

Doch eigentlich möchte sich Cathy mit solchen Fragen nicht den Kopf zerbrechen, denn sie weiß: „Man kann das nicht beeinflussen“, so die schöne Münchnerin.

Sie erklärt weiter: „Man kann die Zukunft vielleicht lenken, man kann sie nicht beeinflussen und die Vergangenheit kann man sowieso nicht rückgängig machen. Was passiert ist, ist passiert. Wenn man Fehler macht, kann man sie in Zukunft besser machen, aber man lebt letztendlich im jetzt und was morgen ist, weiß man einfach nicht. “

So denkt Cathy Hummels über weitere Kinder

Zusammen mit Mats Hummels hat sie einen Sohn, der sie sehr erfüllt. Dennoch würde es die 33-jährige nicht ausschließen irgendwann doch noch ein weiteres Kind zu bekommen:

„Ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann nochmal Kinder habe. Jetzt gerade bin ich total glücklich, ich hab einen Hund, meinen Jungen und ich verwirkliche mich gerade beruflich.“

