Danni Büchner leidet und heult: Ex Ennesto will Liebes-Ratgeber rausgeben

13.07.2021 12:44 Uhr

Es sei jedem verziehen, der bei Danni Büchner und Ennesto Monté nicht mehr durchblickt! Kurz gefasst: Momentan sind die beiden mal wieder getrennt!

Erst vor wenigen Tagen hatten Danni Büchner und Ennesto Monté ihre Beziehung wiederbelebt, nachdem sie seit wenigen Wochen getrennte Wege gegangen waren.

Peinliche On-Off-Beziehung

Zu einem gemeinsamen Bild schrieb Penis-Proll Ennesto: „Wir haben uns gegen unsere Gefühle gewehrt, ich habe viele Fehler gemacht, am Ende haben wir uns nie aus den Augen verloren, doch dabei hast Du nie aufgehört mich zu lieben, an uns zu glauben. Wir haben verstanden, das FAMILIE dass wichtigste ist. Bitte versteht uns“.

Das Liebe hielt nur wenige Tage, denn nur eine Woche später trennte sich das On-Off-Paar mal wieder. Wie lang diese Trennung nun anhält bleibt abzuwarten, denn „endgültig vorbei“ war es ja schon einige Male!

Danni hat Liebeskummer

Aber wie geht es Danni eigentlich mit dieser erneuten Trennung? Anscheinend nicht sonderlich gut! Die fünffache Mutter trägt für gewöhnlich Wimpern-Extensions und verspürt nun den Drang mitzuteilen, dass sie sich diese durch ihren Liebeskummer völlig zerstört hat.

Zu einem Bild von sich mit den zerfledderten Wimpern schreibt sie: „Liebe Mädels: Wenn ihr wie ich Wimpern-Extensions habt, denkt vorher darüber nach zu weinen (also ihr wisst schon, so scheiß Liebeskummer-Weinen) wie man gut erkennen kann, lohnt es sich nicht!“

Ennesto will Flirt-Kurse geben!

Während Danni wie ein zerrupftes Huhn aussieht, scheint es Ennesto mit der Trennung recht gut zu gehen. Auf Instagram schrieb er: „Männer wie ich bleiben nie lang allein!“

Aber nicht nur das, er plant sein gesamtes Wissen über Liebe und Sex zu einem Ratgeber zusammenfassen zu wollen. In einer Fragerunde will ein Fan wissen, Ennesto so gut im Bett geworden ist, dazu erklärt er: „Ich werde tatsächlich, wenn mein Buch auf den Markt kommt, Flirt-Kurse veranstalten und alles was dazu gehört!“

So sollte seine Traumfrau sein!

Es scheint außerdem so, als sei Monté bereits wieder auf der Jagd, denn wenn es nach ihm ginge, dürfte die nächste Beziehung nicht lang auf sich warten lassen: „Natürlich immer wieder gerne! Ich vertraue gerne und lasse mich auf Menschen ein, habe aber kein Problem damit, schnell zu verschwinden. Bin total unkompliziert!

Und übrigens sei ihm das Aussehen bei einer Frau total egal: „Ich stehe auf interessante Frauen, Aussehen ist für mich nicht so wichtig. Sehr wenige haben leider kein Sinn für Humor, deswegen scheitert es oft bei mir!“