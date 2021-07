Die heißesten 90er-Traumboys – und so sehen sie heute aus (1)

27.07.2021 21:15 Uhr

Die 90er waren musikalisch wild und geprägt von Boybands, für jeden Teeniegeschmack war etwas dabei. Aber was ist aus den einstigen hotten Traumboys von damals geworden?

Wer hat in den 90er-Jahren nicht schmachtend vor seinem Bravo-Starschnitt gesessen und den süßen Nick Carter mit seiner Topffrisur angehimmelt, während „I’ll never break your heart“ aus dem CD-Spieler dröhnte? Aber was wurde eigentlich aus Nick und Co. und sind sie heute immer noch so hot?

Kim Frank von Echt

Mit seiner Band Echt stürmte Frontmann Kim Frank mit Songs wie „Alles wird sich ändern“ oder „Weinst du“ die Charts und katapultierte sich direkt in die Herzen vieler Tennie-Mädels. Mit seinen blond gefärbten Haaren und der Igelfrisur war er der Inbegriff eines 90er-Teenieschwarms.

Die Boyband-Zeiten sind lang vorbei und auch die blond gefärbten Haare gehören (zum Glück) der Vergangenheit an. Kim Frank trägt seine Matte jetzt lang und auch der Haaransatz ist etwas nach hinten gerutscht! Er ist heute erfolgreich als Drehbuchautor, Regisseur und Sänger tätig.

Nick Carter von den Backstreet Boys

Nick Carter war für viele Mädels der absolute Traumboy. Mit seiner legendären Mittelscheitelfrisur und den funkelnden blauen Augen brachte er so manches Teenieherz in Wallungen. Als er 1997 bekannt gab eine Freundin zu haben, brach für viele verliebte Mädels eine Welt zusammen.

Bis heute steht Nick mit seinen Bandmitgliedern von den Backstreet Boys auf der Bühne. Trotz einer harten Drogen- und Alkoholvergangenheit hat sich Nick durchaus gut gehalten, wobei er heutzutage sicher nicht mehr so viele BHs auf die Bühne geworfen bekommt, als noch vor 20 Jahren.

Justin Timberlake von N’sync

Justin Timberlake war das Nesthäkchen der Boyband N’sync, die aus der gleichen Talentschmiede wie die Bachstreet Bodys stammten. Schnell entpuppte sich der süße Justin mit seinen Blumenkohl-Löckchen zum absoluten Mädchenschwarm der Band.

Nach dem Ende Band startete Justin eine erfolgreiche Solo- und Schauspielkarriere. Der Blumenkohl-Look ist passé und ein cooler Dreitagebart steht nun an der Tagesordnung. Bis heute ist Timberlake ein echter Frauenschwarm und hat mit Jessica Biel eine echte Traumfrau an seiner Seite!

Leonardo DiCaprio

Als Leonardo DiCaprio als Filmfigur Jack mit der Titanic im eisigen Atlantik unterging, weinten verliebte Teeniemädchen im Kino bittere Tränen. Schnell stieg er zum Hollywood-Liebling auf und war seitdem in zahlreichen Blockbustern zu sehen.

Bekannt ist Leo für seine Riege an Ex-Freundinnen, die alle bildschön, blutjung und meist von Beruf Model waren und dem allseits bekannten Jo-Jo-Effekt. Denn mal radelt der durchtrainierte Leo mit einer neuen Flamme sportlich durch New York oder aber präsentiert seine angefutterte Plauze im Schlabberlook. Trotzdem lieben wir Leo!

