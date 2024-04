Neues Projekt von Martin Scorsese Neues Scorsese-Projekt: Wird Leonardo DiCaprio zu Frank Sinatra?

Leonardo DiCaprio soll in die Rolle des legendären Frank Sinatra schlüpfen. (dr/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 08:37 Uhr

Star-Regisseur Martin Scorsese plant seit Jahren ein Biopic über Frank Sinatra. Jetzt wird es erneut konkret: Medienberichten zufolge übernimmt ausgerechnet Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio die Hauptrolle. Kollegin Jennifer Lawrence soll seine Frau spielen.

Das Hollywood-Traumduo Leonardo DiCaprio (49) und Martin Scorsese (81) plant offenbar im Hintergrund das nächste Projekt. Wie der Branchendienst "Variety" bekannt gab, soll der Star-Regisseur Scorsese aktuell an einem Biopic über Entertainer-Legende Frank Sinatra (1915-1998) arbeiten. Natürlich soll die Hauptrolle Oscarpreisträger DiCaprio übernehmen, der insgesamt bereits sechs Mal für Scorsese vor der Kamera stand.

Als Ava Gardner (1922-1990), die zweite Ehefrau von Sinatra, soll niemand Geringeres als Oscargewinnerin Jennifer Lawrence (33) bereitstehen. Lawrence arbeitete zwar noch nie mit Scorsese zusammen, kennt allerdings DiCaprio aus der Satire "Don't Look Up". Fix ist dem Bericht zufolge allerdings bislang noch überhaupt nichts.

So könnte das gesamte Projekt sogar noch scheitern: Schon seit vielen Jahren versucht Scorsese einen Film über Sinatra zu drehen, doch bislang gelang es ihm nicht, die noch lebenden Mitglieder der Sinatra-Familie davon zu überzeugen. In mehreren Anläufen hätten diese ihr Einverständnis verweigert, berichteten Medien übereinstimmend mehrfach in den vergangenen Jahren.

Schon des Öfteren galt die Idee als offiziell gescheitert, auch eine Serie statt eines Filmes wurde bereits diskutiert. Doch jetzt scheint das Vorhaben wieder an Fahrt aufzunehmen. Auch, dass DiCaprio die Hauptrolle übernehmen wird, wurde schon vor einigen Jahren spekuliert. Zudem wurde berichtet, dass Robert De Niro (80) den großen Sinatra-Freund Dean Martin (1917-1995) spielen könnte.

Tina Sinatra hat immer noch nicht ihr Einverständnis gegeben

Der aktuelle Stand laut "Variety" ist weiter verworren: Eine der Töchter von Sinatra, Tina Sinatra (75), kontrolliere bis heute den Nachlass ihres Vaters und habe immer noch nicht ihr finales Ok für das Filmvorhaben gegeben. Dennoch habe Scorsese zuletzt neue Fakten geschaffen, und bereits den Cast in weiten Teilen zusammengestellt. Womöglich auch, um die Familie mit großen Namen wie DiCaprio und Lawrence überzeugen zu können.

Frank Sinatra gilt bis heute als einer der größten Stars, die die Vereinigten Staaten von Amerika jemals hervorbrachten. Hits wie "Strangers in the Night", "New York, New York" oder das legendäre "My Way" bescherten ihm Weltruhm. Er gilt als Begründer der Künstlergruppe Rat Pack, bestehend unter anderem aus Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, die gemeinsam auf Tournee gingen und auch in zahlreichen Filmen in den 1960er-Jahren zu sehen waren. Unvergessen bleibt ihr Streifen "Frankie und die Spießgesellen", der als Neuverfilmung mit George Clooney (62), Brad Pitt (60) und Matt Damon (53) als "Ocean's Eleven" 2001 erneut ins Kino kam.

Frank Sinatra starb am 14. Mai 1998 in Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts. Er wurde 82 Jahre alt. Ihm zu Ehren wurden anschließend in Las Vegas drei Minuten lang sämtliche Lichter ausgeschaltet.