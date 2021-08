Jenny Lange frisch verliebt! Pikant: Ex Andrej Mangold kennt ihren Neuen

18.08.2021 17:40 Uhr

Schon seit Wochen wurde gemunkelt, ob Jenny Lange einen neuen Freund hat. Am Dienstagabend machte sie es dann offiziell: Mit einem Kussbild besiegelte sie ihren Beziehungsstatus!

Der Glückliche ist kein Unbekannter, denn es handelt sich um den Musiker Dari. Mit ihm zeigt sich Jenny Lange schon seit Wochen Seite an Seite und heizte die Spekulationen an!

Das ist ihr Neuer!

Jenny hatte sich vor einigen Wochen eine Immobilie auf Mallorca angeschafft und bekam dort tatkräftige Unterstützung von Dari bei der Einrichtung und beim gestalten der Terrasse.

Anfangs versuchte sie ihn in ihren Instagram-Story noch zu verstecken, doch nach und nach zeigte sie sich völlig ungeniert mit Dari. Nun postete sie das erste Kussbild mit dem Musiker und schrieb ganz unmissverständlich dazu: „Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte…ich bin einfach glücklich. Du zeigst mir immer wieder auf‘s Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist.“

2019 kennengelernt

Zuvor war Jenny mit Andrej Mangold liiert, den sie bei der Sendung „Der Bachelor“ kennengelernt hatte. Die beiden trennten sich letzten November ziemlich überraschend, nachdem sie gemeinsam am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen hatten.

Pikant ist aber: Jenny und Andrej lernten gemeinsam Dari kennen, als die beiden noch liiert waren. Sie waren alle zusammen 2019 bei dem Event „Celebrity Golfcamp“ zu Gast.

Sie folgten sich auf Instagram

Dort müssen sie sich sehr gut verstanden haben, denn es gibt einige Bilder von dem Event, auf dem alle gemeinsam viel Spaß zusammen haben und golfen. RTL berichtete außerdem auch, dass Andrej und Dari sich damals gegenseitig auf Instagram folgten – nun aber nicht mehr!

Nun ist Dari der neue Mann an Jennys Seite und Andrej endgültig Geschichte. Viele Fans hatten stets gehofft, dass die beiden noch einmal zusammen finden. Diese Hoffnung wurde nun ein für alle Mal zerschmettert!

(TT)