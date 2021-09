Nach Verlobung: Kate Hudson und die perfekte Patchwork-Familie

Die perfekte Patchwork-Familie: Kate Hudson hat wieder JA gesagt!

14.09.2021 22:30 Uhr

Drei Männer von drei Kindern und nun eine zweite Hochzeit. Kate Hudson treibt es ganz schön bunt! Wie glücklich die Mutter und Schauspielerin in ihrer Patchwork-Familie ist, sieht man ihr an. Schöner strahlt keine!

Wir präsentieren die modernste Patchwork-Familie Hollywoods: Der Hawn-Hudson-Clan. Mutter Goldie Hawn hat es mit Langzeit-Liebe Kurt Russell vorgemacht, wie man ein happy Hippie-Leben führt, ohne Trauschein und mit adoptiertem Kind aus erster Ehe. Und das ganz ohne Drama und Skandale!

Tochter Kate Hudson kennt das Patchwork-Familienleben also von klein auf und sagt nun JA! zum zweiten Mann und Vater ihres dritten Kindes: Danny Fujikawa

Kate Hudson: Drei Kindern von drei Vätern

Kate Hudson ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods und ist gerade in der zweiten Staffel der Serie „Truth Be Told“ zu sehen. Dazu ist sie Mutter von drei Kindern und seit gestern zum zweiten Mal Braut in spe. Mit Danny Fujikawa ist der Hollywood-Star seit drei Jahren liiert, sie haben eine Tochter Rani Rose Hudson Fujukawa (2). Aus vorherigen Beziehungen hatte Kate bereits die Söhne Ryder Robinson (17), und Bingham Hawn (10).

Klar, als Working-Mum hat sie natürlich Stress und gibt selbst zu: „Es ist verrückt, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise.“ Sie muss schließlich nicht nur die Arbeit und die Kinder koordinieren, sondern auch das Leben mit ihrer Patchwork-Familie. „Ich hab ja gleich mehrere Väter und die Kinder hier überall im Haus“, erzählt sie von ihrer Situation. Wie bei vielen Familien sei es ein Auf und Ab.

Ihren eigenen Vater kennt Kate nicht

Mit dem Chaos kommt Kate Hudson aber gut klar. Sie selbst ist auch nicht in klassischen Familienverhältnissen aufgewachsen. Sie und ihr Bruder wuchsen statt mit ihrem leiblichen Vater mit dem langjährigen Lebenspartner ihrer Mutter Kurt Russel auf. Der spielte 1987 an der Seite von Goldie Hawn in der Kult-Komödie „Overboard – ein Goldfisch fällt ins Wasser“ die männliche Hauptrolle und ist seit ihrer Kindheit wie ein Vater für Kate.

Trotzdem gibt die heute 42-Jährige zu, manchmal traurig darüber zu sein, ihren biologischen Vater nicht zu kennen. Ihren Kindern bleibt dieses Schicksal erspart: Ihr Verhältnis zu den beiden Ex-Partnern gilt als harmonisch und nun wird die happy Hippie Patchwork-Familie mit der Hochzeit mit Danny Fujikawa ganz offiziell noch vergrößert. (JH)