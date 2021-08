Pascal Kappés über seinen Sohn: „Der Kleine weiß gar nix von mir“

Pascal Kappes: "Der Kleine weiß gar nix von mir"

13.08.2021 21:15 Uhr

Nachdem Erika Maurer von den Zuschauern rausgewählt wurde und Mimi Gwozdz freiwillig ging, sorgt Promi Big Brother natürlich für Nachschub im Hause.

Der ehemalige „Berlin Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés ist eingezogen. Und wartet nicht lange mit ersten emotionalen Gedankenausschweifungen und Gefühlsduseleien.

Das gibt’s heute bei Promi Big Brother zu sehen:

Ausgerechnet Eric, dem Checker des Weltalls, öffnet sich der neueste Planeten-Bewohner Pascal zuerst. Der Soap-Darsteller erzählt lange und ehrlich über seine gescheiterte Beziehung zu seiner Ex Denise und über seine Vaterschaft. Als er wusste, dass er Vater wurde, hatte er nur einen Gedanken: Flucht. “Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war: wieder in die Heimat. Ich bin von Berlin von heute auf morgen weg, hab zwölf Stunden ins Saarland gebraucht. Ich war komplett überfordert mit der Situation”, erzählt Pascal.

Pascal Kappes spricht über seine Vaterschaft

Als die Öffentlichkeit dann erfuhr, dass er mit seinem Kind nichts zu tun haben will, wurde der 31-Jährige offen angefeindet: “Das war ganz schlimm. Ich habe mich nirgends mehr hin getraut, habe mich nicht mehr getraut was zu posten. Die meisten Kommentare sind nur Hass, tiefster Hass.” Pascal erklärt, dass es einfach der falsche Zeitpunkt war, Vater zu werden: “Ich war absolut nicht bereit. Es war die falsche Frau und ich war einfach nicht mehr ich selbst, und bevor ich was riskiere, was ihr oder dem Kleinen geschadet hätte, ziehe ich mich halt zurück und versuche mich selbst zu retten.”

Seine Ex Denise ist wieder verheiratet

Pascal ist froh, dass seine Ex-Freundin nun mit ihrem Ehemann Henning und seinem Sohn in Hamburg lebt. “Ich will, dass der Kleine behütet aufwächst. Das, was Denise jetzt mit Henning und dem Kleinen macht, das machen die absolut überragend und da bin ich auch echt stolz drauf. Chapeau.” Aktuell sieht Pascal seinen Sohn über Videotelefonate, Fotos und Videos. “Der Kleine weiß ja gar nix von mir. Es ist eine sehr komische Situation. Er nennt ja Henning schon Papa. Das war ein Schlag in die Fresse. Das tut weh. Aber ich kann es ihm nicht ankreiden… Und Henning macht das echt gut.”

Bauer Uwe macht den Butler

Apropos gut machen – Bauer Uwe macht sich besonders gut als Koch und gutmütiger Versorger der Planeten-Mitbewohner. Auf ganz besondere Art: Stilecht mit Schürze und Handtuch über dem Arm sorgt er für noch mehr Luxus und Komfort. „Du bist so ein Ehrenmann”, sagt Pascal begeistert, als Uwe den Champagner nachschenkt. „Ich bin wunschlos zufrieden”, freut sich auch Modedesigner Eric über Uwes intergalaktischen Service und resümiert: „Du bist wie der Butler von ‘Dinner for one’.” An dessen Tisch war es aber deutlich leerer und ruhiger…

