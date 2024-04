Reality-TV-Star auf dem Mai-Cover Tanja Tischewitsch: Nach „Playboy“ will sie wieder kleinere Brüste

Tanja Tischewitsch ziert das Cover der Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy", die ab 11. April erhältlich ist. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 09:29 Uhr

Bei "DSDS" hat sie ihre TV-Karriere gestartet. Jetzt zeigt Tanja Tischewitsch ihre Kurven im "Playboy". Die werden aber demnächst wohl wieder etwas kleiner ausfallen, denn die 34-Jährige plant, sich ihre Brustimplantate wieder herausnehmen zu lassen.

Ab 10. April ist die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin Tanja Tischewitsch (34) bei "Kampf der Realitystars" zu sehen. Einen Tag später erscheint die Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy", den der Reality-Star ziert. Mit den Aufnahmen will die Mutter eines Sohnes eine Lanze für kurvige Frauen brechen. Gleichzeitig hat sie im Interview aber auch angekündigt, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen.

Tanja Tischewitsch will zeigen, dass man seinen Körper nicht verstecken muss

"Ich bin curvy, ich habe einen großen Po und große Brüste. Und mir schreiben immer wieder Frauen, dass mein Selbstbewusstsein sie inspiriert, weil ich ihnen zeige, dass man trotzdem Kleider mit Ausschnitt und kurze Röcke tragen kann und seinen Körper nicht verstecken muss", sagt Tanja Tischewitsch in der deutschen Ausgabe des "Playboy". Mit den Fotos wolle sie die Botschaft senden, "dass jede Frau sexy, sinnlich und schön ist – egal, ob sie curvy ist oder nicht." Das Wichtige sei, wie man sich fühle.

Dabei machte sie selbst früh die Erfahrung, wie sehr Körper bewertet werden: "Meine Brüste waren schon in der zehnten Klasse ein Thema." Damals sei sie im Sommer sogar zum Umziehen von der Schule nach Hause geschickt worden. "Ich hatte ein Top mit dünnen Trägern an, was meine Lehrerin 'unangemessen' fand. Und eine Mitschülerin, die dasselbe Top mit Körbchengröße A anhatte, musste sich nicht umziehen. Das fand ich schon ein bisschen diskriminierend." Alle sollten sich bei dem Thema etwas entspannen, findet sie: "Es sind nur Brüste."

Jetzt will sie wieder alles natürlich haben

Obwohl sie mit einer großen Oberweite gesegnet ist, ließ sie sich nach der Geburt ihres inzwischen achtjährigen Sohnes Implantate einsetzen. Den Eingriff habe sie damals durchführen lassen, weil sie das Gefühl gehabt habe, "dass das alles nicht mehr so aussieht, wie es soll", offenbart sie im "Playboy"-Interview. "Aber jetzt mit 34 habe ich gemerkt, dass Schönheit von innen kommt." Deshalb will sie sich die Implantate wieder entfernen lassen, "damit alles wieder all natural ist".

Die gebürtige Hannoveranerin mit indischen und ukrainischen Wurzeln feierte ihr TV-Debüt vor zehn Jahren bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Seitdem war sie in etlichen Formaten zu sehen, unter anderem im RTL-Dschungelcamp und bei "Promi Big Brother". Nun macht sie bei der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars" mit, die ab dem 10. April immer mittwochs ab 20:15 Uhr auf RTLzwei gezeigt wird. Dort will sie beweisen, dass sie "nicht mehr das Dummchen von früher" ist, sondern "schlagfertig, witzig, einfühlsam und klug".

