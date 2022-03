Rihanna ist schwanger: Es wird ein…

Sängerin Rihanna

Bald ist es soweit: Rihanna wird ihr erstes Baby, welches sie gemeinsam mit Asap Rocky bekommt zur Welt bringen. Das Geschlecht ihres Nachwuchs haben die werdenden Eltern bislang nicht preisgegeben. Doch kürzlich wurde die Sängerin beim einkaufen erwischt und die Fotos sprechen für sich.

Rihanna (33) befindet sich aktuell in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Klar, dass die werdende Mutter vorab bereits Kleidung für ihr Mini-Me besorgt. Dabei ging es für die Musikerin kürzlich auf Shoppingtour und das blieb dabei natürlich nicht lange unentdeckt. Es sieht ganz danach aus als würden A$AP Rocky (33) und seine Freundin eine kleine Riri bekommen oder etwa doch nicht?

Rihanna shoppt Mädchen-Klamotten

Die Musikerin wurde dabei erwischt, wie sie süße Outfits für ihr Ungeborenes einkauft. Und dabei fiel ihren Anhänger sofort auf, dass Rihanna offenbar nur Mädchen-Klamotten auswählt. Am Ende ihrer Tour entscheidet sich die Modedesignerin für ein orangefarbenes Rüschenkleid. Aus diesem Grund sind sich die User zu 100 Prozent sicher: Rocky und die Hochschwangere Designerin bekommen eine Tochter.

Wer dachte, dass die Selfmade-Milliardärin in teuren Luxusläden stöbert, irrt sich. Die barbadische Schauspielerin schaut lieber im US-Billig-Geschäft Target vorbei. Herrlich sympathisch.



Beweis oder schlaues Verwirrungsspiel?

Obwohl die User fest davon überzeugt sind, dass Rihanna mit ihrer Shopping-Ausflug den eindeutigen Beweis, bezüglich des Babygeschlechts liefert, könnte ihr kleiner Trip in den amerikanischen Store auch reine Taktik gewesen sein. Schließlich ist die Songwriterin nicht dumm und weiß ganz genau, dass sie egal was sie macht auf Schritt und Tritt von neugierigen Paparazzi verfolgt wird. Vor allem seitdem bekannt ist, dass sie und ihr Liebster ein Kind erwarten.

Rihanna liebt es ihren Babybauch in Szene zu setzen

Die „FENTY“-Gründerin setzt ihre Schwangerschaft so gekonnt wie möglich in Szene. Ihren kugelrunden Bauch stellt Riri zuletzt, während der Pariser Fashion Week zur Show. Und dabei darf es ruhig auch mal etwas freizügiger sein. Zur Fashionshow des bekannten Designerlabels Dior erschien sie in einem schwarzen Spitzen-BH mit dazu passendem Slip. Darüber trugt Riri ein durchsichtiges Babydoll-Nachthemd. Den großen Auftritt und den Trubel um ihre Person scheint die Künstlerin derzeit sichtlich zu genießen.

Schwangere Rihanna nur in Unterwäsche bei der Fashion Week in Paris

Herausforderungen in Riris Schwangerschaft

Egal in welchen Look Rihanna diesmal ihre Kugel präsentiert, sie legt jedes Mal einen atemberaubenden Auftritt hin. Doch so perfekt wie sie aussieht, fühlt sich die Mami in Spe nicht immer. Denn manchmal spüre sie zwar den „Schwangerschaftsglow“, aber es gebe auch Tage, an denen ihr nur die richtigen Beauty-Produkte dabei helfen, „sich wieder wie eine richtige Person“ zu fühlen.

In einem Interview mit der „Elle“-Zeitschrift erzählte das Model kürzlich: „Es gibt einen Schwangerschaftsglow. Es gibt aber auch diese Tage im dritten Trimester, wo du aufwachst und dir denkst, oh, muss ich mich anziehen? Make-up hilft sicher dabei, sich wieder wie eine richtige Person zu fühlen. “ Ob die hübsche Pop-Sängerin tatsächlich ein Mädchen bekommen wird oder ob sie ihre Fans an der Nase herumgeführt hat, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, schließlich befindet sich Riri bereits am Ende ihrer Schwangerschaft.

