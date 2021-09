Sarah-Jane Wollny zeigt ihren Freund: Seit einem Jahr heimliche Beziehung!

Sarah-Jane Wollny zeigt erstmals ihren Freund: Seit einem Jahr heimliche Beziehung!

07.09.2021 10:04 Uhr

Nun hat es auch die nächste Wollny-Tochter offiziell gemacht: Sarah-Jane Wollny ist verliebt und die ganze Welt darf es sehen! Erstmals zeigt die 22-jährige ihren Freund Tinush Nasri.

Für ihr Liebes-Outing hat sich Sarah-Jane Wollny einen ganz besonderes Moment ausgesucht: Den gemeinsamen Liebes-Urlaub mit ihrem Freund in Manavgat, Türkei.

Liebes-Urlaub in der Türkei

Mit Tinush Nasri urlaubt Sarah-Jane aktuell in der Türkei, bekanntlich das Liebling-Urlaubsland von Familie-Wollny, und teilt ein süßes Pärchenbild mit ihrem neuen Freund.

Anlass war anscheinend der Geburtstag von Tinush, denn zu dem Bild schrieb sie: „Birthday Boy!“ Das Bild versah sie mit den ziemlich eindeutigen Hashtags #endlesslove #couplegoals und #boyfriend.

Seit über einem Jahr zusammen

Übrigens, so „neu“ ist die Beziehung zwischen den beiden gar nicht, denn in den Kommentaren verrät Sarah-Jane, dass die beiden schon über ein Jahr zusammen sind.

Ein Fan will nämlich wissen, wie lang die beiden denn schon ein Paar sind und darauf antwortet Sarah-Jane sehr offen: „Am 18.9 ein Jahr und 2 Monate!“

Das ist ihr Freund Tinush

Sarah-Jane und Tinush kosten wohlverdienten Urlaub aus und so schreibt sie zu einem weiteren Bild: „Wir genießen die Zeit im Urlaub in vollen Zügen, morgen werde ich euch etwas mehr in meiner Story mitnehmen und dass Hotel ein wenig zeigen.“

Ob es der erste gemeinsame Urlaub ist? Über Sarah-Janes Freund weiß man momentan noch nicht viel, der Deutsch-Iraner wohnt in Düsseldorf, trägt gerne Caps und Hoodies und lässt sich die Augenbrauen regelmäßig zurecht zupfen.

Ob Tinush wohl auch bald in der Familien-Doku „Die Wollnys“ zu sehen sein wird?