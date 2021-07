Scarlett Johansson wieder schwanger?

07.07.2021 08:29 Uhr

Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson erwartet offenbar ihr zweites Kind.

Die Marvel-Schönheit („Black Widow“) soll wieder schwanger sein. Aus der Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac hat die Schauspielerin bereits die sechsjährige Tochter Rose.

Schwangerschaft bewusst geheimgehalten

Nun dürfen sich Scarlett Johansson und ihr Mann Colin Jost angeblich auf ihr erstes gemeinsames Baby freuen. Laut Berichten der Kolumne „Page Six“ könnte es nicht mehr lange zum Geburtstermin dauern. „Scarlett wird ihr Kind bald zur Welt bringen. Ich weiß, dass sie und Colin begeistert sind“, verrät ein Vertrauter.

Die 36-Jährige habe die Schwangerschaft bewusst geheim gehalten. „Sie hat sich sehr zurückgehalten“, fügt ein weiterer Insider hinzu.

Scarlett Johansson meidet Öffentlichkeit?

Die Spekulationen wurden in den letzten Wochen entfacht, nachdem die Darstellerin kaum bei Live-Events auftauchte, um den Blockbuster „Black Widow“ zu promoten. „Das ist verwunderlich, weil es so ein gewaltiger Marvel/Disney-Film ist und sie sowohl der Star als auch ein ausführender Produzent ist“, so der Nahestehende. Auch Scarletts Interview mit „Tonight Show“-Moderator Jimmy Fallon fand letzten Monat auf Zoom statt, wo ihr Körper lediglich von den Schultern aufwärts zu sehen war.