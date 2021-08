Yasin und Samira Cilingir: Sie entfolgt ihm auf Insta – Ehe in der Krise?

13.08.2021 13:57 Uhr

Erst vor wenigen Monaten haben sich Yasin und Samira Cilingir in einer kleinen und intimen Zeremonie das Ja-Wort gegen. Bahnt sich jetzt etwa die erste Krise an?

Fans von Yasin und Samira Cilingir sind in großer Sorge, denn eigentlich waren sie DAS „Love Island“-Traumpaar! Der gemeinsame Sohn und die Hochzeit setzten ihrer Liebe das i-Pünktchen auf.

Sie entfolgt Yasin

Nun sieht es aber so aus, als ob das Paar in einer Krise steckt, denn sie ist ihm auf Instagram entfolgt. In der heutigen Social-Media-Welt eine mittelgroße Krise, aber mindestens ein Indiz dafür: Hier stimmt doch was nicht.

Diese Gerüchte heizten die beiden dann noch weiter an, so schrieb Samira in ihrer Insta-Story: „Am Anfang tut es weh, am Ende wirst du glücklich. Von mir kommt heute nichts mehr!“ Und auch bei Yasin stand etwas ähnliches: „Bin heute off Leute!“

„Gestern war nicht so ein schöner Tag“

Für ein waschechtes Insta-Couple, die eigentlich alles mit ihrer Community teilen, ein sehr seltsamer Schritt, schließlich leben sie davon, ihre Fans und Follower in ihrem Alltag mitzunehmen.

Yasin meldete sich einige Stunden vom Flughafen und erklärt: „Gestern war nicht so ein schöner Tag, ich hoffe, dass es heute besser wird.“ Was genau ihn bedrückt, gab er natürlich nicht preis! Von Samira fehlte übrigens weit und breit jede Spur!

So haben sie sich kennengelernt

2019 nahen beide an der Datingsendung „Love Island“ teil und verliebten sich dort ineinander. Es sollte die große Liebe für beide sein und nach nur kurzer Zeit lüfteten die beiden die süßen Baby-News.

Nach einer schwierigen Geburt Ende 2020 erblickte Sohn Malik das Licht der Welt. Nur zwei Monate später, mitten in der Coronapandemie, folgte die Trauung von Samira und Yasin! Ist jetzt schon wieder alles Aus?

