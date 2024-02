Besser als jeder Dating-Show? Diese Promis verliebten sich bei „Let’s Dance“

Redaktion Video | 23.02.2024, 12:00 Uhr

Model und Moderatorin Rebecca Mir verliebte sich 2012 während ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ in ihren damaligen Tanzpartner Massimo Sinató. Die beiden „Let’s Dance“-Stars sind aber nicht die einzigen, die seit ihrer Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht die Finger voneinander lassen können.