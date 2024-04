Geht Oliver Pocher ins Dschungelcamp? Das sagt er dazu

Redaktion Video | 04.04.2024, 00:00 Uhr

Zieht Oliver Pocher tatsächlich ins Dschungelcamp? In der jüngsten Episode des Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ zeigte er sich überraschenderweise gar nicht so abgeneigt, was das Reality-Format angeht.