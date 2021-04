GNTM 2021: Das Phänomen Otto Waalkes

08.04.2021 18:00 Uhr

Otto Waalkes ist in dieser Woche Gastjuror bei #GNTM. Wir haben Deutschlands bekanntesten Komiker abseits der Show in seiner Wahlheimat Hamburg getroffen. Im Interview verrät der 72-Jährige, wie die Dreharbeiten zu seinem neuen Film verlaufen sind und wie er es schafft, die Leute in seinen Bann zu ziehen.