„Kann so nicht weitergehen“: Amira Pocher mit verzweifelter Bitte an Oli

Redaktion Video | 31.01.2024, 00:00 Uhr

Amira Pocher fühlt sich von ihrem Ex Oliver unter Druck gesetzt und sagt in ihrem Podcast “Liebes Leben”, dass es so nicht weitergehen könne. Konkret geht es um ihr Liebesleben nach dem Ehe-Aus.