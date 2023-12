Nach Affärengerüchten: Dänische Royals bieten Einblick in ihr „Weihnachten hinter den Schlossfenstern“

Redaktion Video | 04.12.2023, 16:44 Uhr

In einer Art Adventskalender geben die dänischen Royals nun unter dem Motto „Weihnachten hinter den Schlossfenstern“ täglich einen neuen Einblick in die Vorweihnachtliche Zeit am Hof. Trotz der anhaltenden Gerüchte scheint sich die royale Familie die Vorfreude aufs Weihnachtsfest nicht nehmen zu lassen.