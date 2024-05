Neue „Game of Thrones“-Serie: Das ist schon bekannt!

Redaktion Video | 24.05.2024, 15:12 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans der HBO-Serie „Game of Thrones„. Nachdem mit „House of the Dragon“ der erste erfolgreiche Ableger der Fantasy-Serie am 17. Juni in Deutschland in Staffel 2 geht, folgt bald ein weiteres GOT-Prequel.