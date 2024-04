Premiere für Angelina Jolies neues Tattoo: Es hat eine besondere Bedeutung

Redaktion Video | 16.04.2024, 17:35 Uhr

Bei der Premiere des Broadway-Musicals „The Outsiders“, bei dem sie selbst Regie führt, erschien Schauspielstar Angelina Jolie in einem goldenen Kleid und passenden Accessoires. In Punkto Körperschmuck feierte die Ex von Brad Pitt eine eigene Premiere.