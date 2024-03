„Road House“-Remake: Jake Gyllenhaal mit rührenden Worten über verstorbenen Patrick Swayze

Redaktion Video | 21.03.2024, 15:14 Uhr

In der adrenalingeladenen Neuinterpretation des Kultklassiker „Road House“ übernimmt Jake Gyllenhaal die Rolle des Türstehers. Damit tritt der Schauspieler in die Fußstapfen von Patrick Swayze, der im Original die Hauptrolle übernahm und im Jahr 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb.