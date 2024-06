Schießerei im Parkhaus: Bekannter schwedischer Rapstar gestorben

Redaktion Video | 06.06.2024, 12:36 Uhr

Der schwedische Rapper C. Gambino ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Der Musiker soll bei einer Schießerei in einem Parkhaus in Göteborg getötet worden sein. Bei der tragischen Auseinandersetzung handelte es sich wohl um einen Konflikt zwischen rivalisierenden Banden.