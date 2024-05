Teure Beautyroutine: Krass! So viel gibt Katja Krasavices pro Monat aus

Redaktion Video | 23.05.2024, 14:58 Uhr

Katja Krasavice ist bekannt für ihr starkes Selbstbewusstsein, ihren aufreizenden Kleidungsstil, aber auch ihren Hang zu Beauty-Behandlungen. Auf Instagram hat die deutsche Sängerin nun verraten, was sie monatlich an sich machen lässt und wie tief sie dafür in die Tasche greifen muss.