„Ugly hot“: Woher kommt der Begriff und was bedeutet er eigentlich?

Redaktion Video | 14.03.2024, 15:42 Uhr

Vermehrt werden in den sozialen Medien männliche Prominente als „ugly hot“ abgestempelt. Häufig taucht der Begriff in Zusammenhang mit Schauspielern wie Adam Driver oder Comedian Pete Davidson auf. Der hatte sich einst sogar selbst so bezeichnet. Aber was macht Barry Keoghan und Jeremy Allen White „ugly hot“?