US-Rockmusiker stirbt mit 57 Jahren

Redaktion Video | 05.03.2024, 00:00 Uhr

Der US-amerikanische Musiker Brit Turner ist tot. Der Schlagzeuger der Band “Blackberry Smoke” starb am 3. März an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Band teilte die traurige Nachrichte in einem Instagram-Post mit.